Aaj Ka Panchang: आज शरद पूर्णिमा, रात में कब रखें खीर? जानें चंद्रोदय का समय, पूजा मुहूर्त और राहुकाल
आज 25 अक्टूबर 2026 को शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। रात में खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा है। आज पूर्णिमा तिथि, रेवती नक्षत्र और चंद्रमा के राशि परिवर्तन का संयोग रहेगा।
Aaj Ka Panchang 25 October 2026: आज यानी 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस पावन दिन विधि-विधान से मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और रात में खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने की परंपरा भी है। माना जाता है कि आज चांद की सोलह कलाओं से परिपूर्ण रहता है।
आइए पंचांग से जानते हैं आज पूर्णिमा तिथि कब से शुरू होगी? पूजा के लिए कौन सा समय शुभ रहेगा और राहुकाल कब लगेगा?
आज चतुर्दशी के बाद लगेगी पूर्णिमा
आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि 26 अक्टूबर की सुबह तक रहेगी। पूर्णिमा की पूजा रात में की जाती है, इसलिए आज ही शरद पूर्णिमा मनाना उचित रहेगा।
आज का नक्षत्र और योग
रविवार को रेवती नक्षत्र शाम तक रहेगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। हर्षण योग के बाद वज्र योग लगेगा। चंद्रमा दिन में मीन राशि में रहेंगे और शाम को मेष राशि में प्रवेश करेंगे।
आज सूर्योदय और चंद्रोदय का समय
आज सूर्योदय सुबह करीब 6:28 बजे और सूर्यास्त शाम करीब 5:42 बजे होगा। चंद्रोदय शाम करीब 4:56 बजे होगा। ये समय दिल्ली के अनुसार हैं। आपके शहर में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है।
आज पूजा का शुभ मुहूर्त
आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक रहेगा। इस समय को शुभ कामों के लिए अच्छा माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने की परंपरा है।
आज कब रहेगा राहुकाल?
आज रविवार को राहुकाल शाम करीब 4:18 बजे से 5:42 बजे तक रहेगा। मान्यता है कि इस दौरान शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। राहुकाल का समय शहर के हिसाब से बदल सकता है।
शरद पूर्णिमा पर खीर रखने की परंपरा
शरद पूर्णिमा पर रात में खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा है। कई घरों में अगले दिन इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस रात चंद्रमा की किरणें खास होती हैं। इसी वजह से लोग खीर को खुले स्थान पर रखते हैं।
रात में कब रखें खीर?- रात्रि में चंद्रोदय के बाद चांद की पूजा के बाद आप खीर चांद की रोशनी में रख सकते हैं।
शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 05:37 ए एम से 06:31 ए एम
प्रातः सन्ध्या- 06:04 ए एम से 07:26 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 12:14 पी एम से 12:55 पी एम
विजय मुहूर्त- 02:17 पी एम से 02:58 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:42 पी एम से 06:10 पी एम
सायाह्न सन्ध्या- 05:42 पी एम से 07:05 पी एम
अमृत काल- 12:35 पी एम से 02:06 पी एम
निशिता मुहूर्त- 12:08 ए एम, अक्टूबर 26 से 01:03 ए एम, अक्टूबर 26, 06:29 ए एम, अक्टूबर 26 से 07:58 ए एम, अक्टूबर 26 रवि योग 07:26 ए एम से 02:52 पी एम
सर्वार्थ सिद्धि योग- 02:52 पी एम से 07:28 ए एम, अक्टूबर 26
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल- 04:25 पी एम से 05:42 पी एम
यमगण्ड- 12:34 पी एम से 01:51 पी एम
आडल योग- 07:26 ए एम से 02:52 पी एम
दुर्मुहूर्त- 04:20 पी एम से 05:01 पी एम
गुलिक काल- 03:08 पी एम से 04:25 पी एम
भद्रा- 07:26 ए एम से 06:22 पी एम
गण्ड मूल- पूरे दिन पञ्चक 07:26 ए एम से 02:52 पी एम
बाण रोग - 04:34 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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