Aaj Ka Panchang : छठ महापर्व की शुरुआत और विनायक चतुर्थी आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 25 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
25 अक्तूबर, शनिवार, शक संवत्: 03,कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 09, कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 02, जमादिउल्लावल,1447 विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल चतुर्थी रात्रि 03. 49 मिनट तक पश्चात पंचमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र प्रातः 07.52 मिनट तक,पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र। चन्द्रमा वृश्चिक राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। शरद् ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 02.35 मिनट से रात्रि 03.49 मिनट तक। दूर्वा गणपति व्रत या विनायक चतुर्थी। छठ महापर्व का पहला दिन।
सूर्योदय 06:28 ए एम
सूर्यास्त 05:42 पी एम
चन्द्रोदय 09:50 ए एम
चन्द्रास्त 07:58 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:46 ए एम से 05:37 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:12 ए एम से 06:28 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:42 ए एम से 12:27 पी एम
विजय मुहूर्त 01:57 पी एम से 02:42 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:42 पी एम से 06:07 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:42 पी एम से 06:58 पी एम
अमृत काल 12:54 ए एम, अक्टूबर 26 से 02:42 ए एम, अक्टूबर 26
निशिता मुहूर्त 11:40 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 26
रवि योग 07:51 ए एम से 06:29 ए एम, अक्टूबर 26
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 09:17 ए एम से 10:41 ए एम
यमगण्ड 01:29 पी एम से 02:53 पी एम
गुलिक काल 06:28 ए एम से 07:52 ए एम
विडाल योग 06:28 ए एम से 07:51 ए एम
वर्ज्य 02:08 पी एम से 03:56 पी एम
दुर्मुहूर्त 06:28 ए एम से 07:13 ए एम
गण्ड मूल 07:51 ए एम से 06:29 ए एम, अक्टूबर 26 07:13 ए एम से 07:58 ए एम
बाण रोग - 02:55 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
भद्रा 02:34 पी एम से 03:48 ए एम, अक्टूबर 26
विंछुड़ो पूरे दिन