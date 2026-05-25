Aaj Ka Panchang 25 May: गंगा दशहरा आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त, पढ़ें, आज का पंचांग
Aaj Ka Panchang 25 May 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 25 May, आज का पंचांग: 25 मई, सोमवार, शक संवत् : 04 ज्येष्ठ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 11 ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 07 जिल्हिजा, 1447, विक्रमी संवत् : प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि सूर्योदय पूर्व 5.11 बजे तक पश्चात एकादशी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 04.09 बजे तक पश्चात हस्त नक्षत्र, तैतिल करण, चन्द्रमा सिंह राशि में प्रातः 09. 07 बजे तक उपरांत कन्या राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। ग्रीष्म ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्।
व्रत, त्योहार- श्री गंगा दशहरा पर्व।
सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाला पावन गंगा दशहरा पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन ही मां गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस बार अधिक मास के विशेष संयोग के कारण पर्व का महत्व और अधिक बढ़ गया है। श्रद्धालु इस अवसर पर गंगा स्नान, दान, जप और पूजन कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे।
मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक गंगा स्नान करने और दान-पुण्य करने से दस प्रकार के पापों का नाश होता है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्ववाहिण्यापिनी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को ही गंगा अवतरण दिवस माना गया है। इस दिन ओम नमः शिवाय और ओम श्री गंगायै नमः मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है। धर्माचार्यों ने श्रद्धालुओं से जल में तिल, पुष्प और दीप अर्पित कर मां गंगा का पूजन करने के साथ-साथ पर्यावरण और जल संरक्षण का संकल्प लेने की भी अपील की है।
गंगा स्नान का समय- गंगा स्नान और पूजन के लिए सूर्योदय से पूर्वाह्न तक का समय अत्यंत शुभ माना गया है।
सूर्योदय 05:58 ए एम
सूर्यास्त 09:38 पी एम
चन्द्रोदय 03:47 पी एम
चन्द्रास्त 03:26 ए एम, मई 26
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:51 ए एम से 05:24 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:08 ए एम से 05:58 ए एम
अभिजित मुहूर्त 01:17 पी एम से 02:19 पी एम
विजय मुहूर्त 04:25 पी एम से 05:27 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 09:36 पी एम से 09:53 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 09:38 पी एम से 10:28 पी एम
अमृत काल 05:03 पी एम से 06:44 पी एम
निशिता मुहूर्त 01:31 ए एम, मई 26 से 02:04 ए एम, मई 26
रवि योग पूरे दिन
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 07:55 ए एम से 09:53 ए एम
यमगण्ड 11:50 ए एम से 01:48 पी एम
आडल योग 12:14 पी एम से 12:38 ए एम, मई 26
विडाल योग 05:58 ए एम से 12:14 पी एम
गुलिक काल 03:46 पी एम से 05:43 पी एम 12:38 ए एम, मई 26 से 05:57 ए एम, मई 26
वर्ज्य 06:56 ए एम से 08:37 ए एम
दुर्मुहूर्त 02:19 पी एम से 03:22 पी एम
बाण मृत्यु - 12:14 पी एम से पूर्ण रात्रि तक, 05:27 पी एम से 06:30 पी एम
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि