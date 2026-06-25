आज का पंचांग 25 जून: आज निर्जला एकादशी पर भद्रा का साया, देखें पूजा-पाठ के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj ka panchang 25 june 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, आज निर्जला एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत गुरुवार के दिन होने से इसका महत्व बढ़ गया है। गुरुवार का दिन और एकादशी व्रत दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित हैं। देखें यहां 25 जून का विस्तृत पंचांग।
निर्जलाToday Panchang 25 June 2026, Aaj ka panchang nirjala ekadashi: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन निर्जला एकादशी व्रत का विधान है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से साधक को सभी एकादशी व्रत के समान फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान, जप और तप का अक्षय पुण्य मिलता है। भगवान श्री हरि की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यहां देखें निर्जला एकादशी यानी 25 जून 2026 का विस्तृत पंचांग।
25 जून 2026: निर्जला एकादशी का पंचांग
25 जून, गुरुवार, शक संवत्: 04 आषाढ़ (सौर) 1948 पंजाब पंचांग: 11 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 09 मोहर्रम, 1448, विक्रमी संवत् : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रात्रि 08.10 मिनट तक पश्चात द्वादशी तिथि स्वाती नक्षत्र सायं 04.29 मिनट तक पश्चात विशाखा नक्षत्र। शिव योग प्रातः 10.54 मिनट तक पश्चात सिद्ध योग। चंद्रमा तुला राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे से तक राहुकालम्। निर्जला एकादशी व्रत।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- सुबह 05:48 बजे
सूर्यास्त- रात 09:58 बजे
चंद्रोदय- शाम 06:22 बजे
चंद्रास्त- अगले दिन सुबह 02:41 बजे
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:46 बजे से सुबह 05:17 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:01 बजे से सुबह 05:48 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:21 बजे से दोपहर 02:26 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:35 बजे से शाम 05:40 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:56 बजे से रात 10:12 बजे तक।
रवि योग- सुबह 05:48 बजे से दोपहर 12:59 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- शाम 03:54 बजे से शाम 05:56 बजे तक
यमगण्ड- सुबह 05:48 बजे से सुबह 07:49 बजे तक।
गुलिक काल- सुबह 09:51 बजे से सुबह 11:52 बजे तक।
विडाल योग- सुबह 05:48 बजे से दोपहर 12:59 पी एम बजे तक।
वर्ज्य- शाम 07:14 बजे से रात 09:01 बजे तक।
भद्रा- सुबह 05:48 बजे से शाम 04:39 बजे तक।
निर्जला एकादशी का महत्व:
निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशी का पुण्य मिलता है। समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान