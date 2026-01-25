Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Panchang 25 January 2026 Ratha Saptami Vrat Narmada Jayanti today know Shubh Ashubh Muhurat Rahukaal Time Today
Aaj Ka Panchang : रथ सप्तमी व्रत और नर्मदा जयंती आज, जानें 25 जनवरी, रविवार के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Aaj Ka Panchang 25 January 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Jan 25, 2026 05:31 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj Ka Panchang, आज का पंचांग- 25 January 2026: आज रविवार का दिन है। शक संवत के अनुसार आज 1947 शक संवत, माघ माह का 05वां दिन (सौर पंचांग) है। पंजाब पंचांग के अनुसार आज माघ मास की 12वीं तिथि चल रही है और संवत 2082 प्रविष्ट है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार आज 1447 हिजरी का 05 शब्बान है। विक्रमी संवत के अनुसार आज माघ शुक्ल सप्तमी तिथि है, जो रात्रि 11 बजकर 11 मिनट तक रहेगी। आज साध्य योग बन रहा है और गर करण प्रभाव में रहेगा। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेगा और दोपहर 01 बजकर 36 मिनट के बाद मेष राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य उत्तरायण में है और इस समय शिशिर ऋतु चल रही है। आज का राहुकाल सायं 04 बजकर 30 मिनट से 06 बजे तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आज भद्रा का प्रभाव रात्रि 11 बजकर 11 मिनट से शुरू होगा। पंचक का समापन दोपहर 01 बजकर 36 मिनट पर हो जाएगा। आज का दिन धार्मिक दृष्टि से भी विशेष है। आज रथ सप्तमी व्रत रखा जा रहा है, जो पूर्व अरुणोदय से माना जाता है। साथ ही आज पुत्र आरोग्य व्रत भी किया जाता है, जो संतान के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए शुभ माना जाता है। आज गंडमूल नक्षत्र का विचार भी किया जाएगा, इसलिए शुभ कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

रथ सप्तमी व्रत: रथ सप्तमी व्रत भगवान सूर्य को समर्पित होता है। यह व्रत सूर्यदेव की आराधना और आरोग्य की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और सूर्य को अर्घ्य देने से रोग, कष्ट और नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर सूर्यदेव को जल अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है।

आज नर्मदा जयंती भी है: हिन्दू चंद्र कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु माँ नर्मदा की विधि-विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि मां नर्मदा की आराधना से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से माना जाता है। इसी कारण अमरकंटक नर्मदा जयंती के दिन पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सबसे प्रमुख और लोकप्रिय स्थल है। इस दिन बड़ी संख्या में भक्त नर्मदा स्नान और पूजन के लिए यहां पहुंचते हैं।

सूर्योदय 07:13 ए एम

सूर्यास्त 05:54 पी एम

चन्द्रोदय 10:54 ए एम

चन्द्रास्त 12:23 ए एम, जनवरी 26

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 05:26 ए एम से 06:19 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:53 ए एम से 07:13 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:12 पी एम से 12:55 पी एम

विजय मुहूर्त 02:21 पी एम से 03:03 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:52 पी एम से 06:19 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:54 पी एम से 07:14 पी एम

अमृत काल 11:15 ए एम से 12:49 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, जनवरी 26 से 01:00 ए एम, जनवरी 26, 05:39 ए एम, जनवरी 26 से 07:11 ए एम, जनवरी 26

रवि योग 07:13 ए एम से 01:35 पी एम

सर्वार्थ सिद्धि योग 01:35 पी एम से 07:12 ए एम, जनवरी 26

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 04:34 पी एम से 05:54 पी एम

यमगण्ड 12:34 पी एम से 01:54 पी एम

आडल योग 07:13 ए एम से 07:54 ए एम

विडाल योग 07:54 ए एम से 01:35 पी एम, 01:35 पी एम से 07:12 ए एम, जनवरी 26

दुर्मुहूर्त 04:29 पी एम से 05:12 पी एम

गुलिक काल 03:14 पी एम से 04:34 पी एम

भद्रा 11:10 पी एम से 07:12 ए एम, जनवरी 26

गण्ड मूल पूरे दिन पञ्चक 07:13 ए एम से 01:35 पी एम

बाण मृत्यु - 10:32 ए एम तक

अग्नि - 10:32 ए एम से पूर्ण रात्रि तक

