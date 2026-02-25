Hindustan Hindi News
Aaj Ka Panchang 25 February 2026: आज है फाल्गुन मास की नवमी तिथि, जानें बुधवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

Feb 25, 2026 05:52 am IST
Aaj Ka Panchang 25 February 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 25 फरवरी 2026 यानी बुधवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?

Aaj Ka Panchang, 25 फरवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 25 फरवरी, बुधवार, शक संवत् : 06 फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 14 फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 07 रमजान, 1447, विक्रमी संवत् : फाल्गुन शुक्ल नवमी तिथि रात्रि 02.41 मिनट तक। रोहिणी नक्षत्र दोपहर 01.39 मिनट तक पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र, बालव करण। चंद्रमा वृष राशि में रात्रि 12.55 मिनट तक उपरांत मिथुन राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01. 30 मिनट तक राहुकालम्।

आज है फाल्गुन मास की ये तिथि

हिंदू पंचांग के आधार पर आज फाल्गुन मास की नवमी तिथि है। आज के दिन कई विशेष योग बन रहे हैं। ऐसे में मुहूर्त के हिसाब से कोई भी काम करना सही होगा। आज बुधवार भी है तो आज भगवान गणेश के नाम के साथ दिन की शुरुआत करना शुभ होगा। आज बुधवार का व्रत रखने से बुद्धि और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। आज के खास दिन पर भगवान गणेश को दुर्वा जरूर अर्पित करनी चाहिए।

पंचांग

तिथि नवमी - 02:40 ए एम, फरवरी 26 तक

नक्षत्र रोहिणी - 01:38 पी एम तक

योग विष्कम्भ - 01:28 ए एम, फरवरी 26 तक

बालव - 03:45 पी एम तक

कौलव - 02:40 ए एम, फरवरी 26 तक

वार बुधवार

पक्ष शुक्ल पक्ष

जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

आज के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:10 ए एम से 06:00 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:35 ए एम से 06:50 ए एम

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 02:29 पी एम से 03:15 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:16 पी एम से 06:41 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:18 पी एम से 07:33 पी एम

अमृत काल 10:38 ए एम से 12:08 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 26 से 12:59 ए एम, फरवरी 26

03:55 ए एम, फरवरी 26 से 05:25 ए एम, फरवरी 26

रवि योग 01:38 पी एम से 06:49 ए एम, फरवरी 26

सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन

आज के अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 12:34 पी एम से 02:00 पी एम

यमगण्ड 08:16 ए एम से 09:42 ए एम

आडल योग 01:38 पी एम से 06:49 ए एम, फरवरी 26

ज्वालामुखी योग 06:50 ए एम से 01:38 पी एम

गुलिक काल 11:08 ए एम से 12:34 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:11 पी एम से 12:57 पी एम

वर्ज्य 06:54 पी एम से 08:24 पी एम

बाण रज - 01:35 ए एम, फरवरी 26 से पूर्ण रात्रि तक

राशि और नक्षत्र

चन्द्र राशि वृषभ - 12:54 ए एम, फरवरी 26 तक

रोहिणी - 08:00 ए एम तक

रोहिणी - 01:38 पी एम तक

सूर्य राशि कुम्भ

मृगशिरा - 07:16 पी एम तक

सूर्य नक्षत्र शतभिषा

मृगशिरा - 12:54 ए एम, फरवरी 26 तक

सूर्य नक्षत्र पद शतभिषा

मृगशिरा - 06:32 ए एम, फरवरी 26 तक

सूर्योदय-सूर्यास्त का समय

सूर्योदय 06:50 ए एम

सूर्यास्त 06:18 पी एम

चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

चन्द्रोदय 11:52 ए एम

चन्द्रास्त 02:46 ए एम, फरवरी 26

दिन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त

लाभ - उन्नति 06:50 ए एम से 08:16 ए एम

अमृत - सर्वोत्तम 08:16 ए एम से 09:42 ए एम

काल - हानि 09:42 ए एम से 11:08 ए एमकाल वेला

शुभ - उत्तम 11:08 ए एम से 12:34 पी एम

रोग - अमंगल 12:34 पी एम से 02:00 पी एमवार वेला

उद्वेग - अशुभ 02:00 पी एम से 03:26 पी एम

चर - सामान्य 03:26 पी एम से 04:52 पी एम

लाभ - उन्नति 04:52 पी एम से 06:18 पी एम

रात का शुभ चौघड़िया मुहूर्त

उद्वेग - अशुभ 06:18 पी एम से 07:52 पी एम

शुभ - उत्तम 07:52 पी एम से 09:26 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम 09:26 पी एम से 11:00 पी एम

चर - सामान्य 11:00 पी एम से 12:34 ए एम, फरवरी 26

रोग - अमंगल 12:34 ए एम से 02:08 ए एम, फरवरी 26

काल - हानि 02:08 ए एम से 03:42 ए एम, फरवरी 26

लाभ - उन्नति 03:42 ए एम से 05:16 ए एम, फरवरी 26काल रात्रि

उद्वेग - अशुभ 05:16 ए एम से 06:49 ए एम, फरवरी 26

