Aaj Ka Panchang : चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में, दोपहर में रहेगा राहुकाल, जानें आज के सभी मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 25 December 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 25 December 2025: 25 दिसंबर, गुरुवार, शक संवत्: 04,पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 11, पौष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 04, रज्जब, 1447, विक्रमी संवत्: पौष शुक्ल पंचमी तिथि दोपहर 01.43 मिनट तक, पश्चात षष्ठी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः 08.19 मिनट तक पश्चात शतभिषा नक्षत्र, वज्र योग अपराह्न 03.14 मिनट तक,पश्चात सिद्धि योग। चंद्रमा कुंभ राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्।
सूर्योदय 07:12 ए एम
सूर्यास्त 05:31 पी एम
चन्द्रोदय 10:49 ए एम
चन्द्रास्त 10:25 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:22 ए एम से 06:17 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:49 ए एम से 07:12 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:01 पी एम से 12:42 पी एम
विजय मुहूर्त 02:05 पी एम से 02:46 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:28 पी एम से 05:56 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:31 पी एम से 06:53 पी एम
अमृत काल 01:35 ए एम, दिसम्बर 26 से 03:14 ए एम, दिसम्बर 26
निशिता मुहूर्त 11:54 पी एम से 12:49 ए एम, दिसम्बर 26
रवि योग 08:18 ए एम से 07:12 ए एम, दिसम्बर 26
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 01:39 पी एम से 02:56 पी एम
यमगण्ड 07:12 ए एम से 08:29 ए एम
आडल योग 08:18 ए एम से 07:12 ए एम, दिसम्बर 26
विडाल योग 07:12 ए एम से 08:18 ए एम
गुलिक काल 09:46 ए एम से 11:04 ए एम
दुर्मुहूर्त 10:38 ए एम से 11:19 ए एम
वर्ज्य 03:43 पी एम से 05:22 पी एम 02:46 पी एम से 03:27 पी एम
बाण मृत्यु - 12:06 ए एम, दिसम्बर 26 से पूर्ण रात्रि तक
पञ्चक पूरे दिन