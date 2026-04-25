Aaj Ka Panchang 25 April 2026: आज है सीता नवमी, यहां देखें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त, पढ़ें आज का पंचांग

Aaj Ka Panchang 25 April 2026, Panchang Today: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त।

Aaj Ka Panchang 25 April 2026: आज का दिन ऐसा है जो एकदम से समझ नहीं आएगा लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके चीजें खुलेंगी और सब आसान होता जाएगा। सुबह की शुरुआत शांत रहेगी। मन थोड़ा अंदर रहने का करेगा लेकिन ये आलस वाला दिन नहीं होगा। बस ऐसा लगेगा कि पहले खुद को थोड़ा सेट कर लो फिर दिन अपने आप संभल जाएगा। अगर जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा सब कुछ क्लियर होता जाएगा और चीजें आसान लगने लगेंगी।

तिथि आज ज्यादातर दिन शुक्ल पक्ष की नवमी है और शाम में 6:27 बजे के बाद दशमी लग जाएगी। नवमी का मतलब ये है कि आज जो भी काम करो थोड़ा सा सीरियस होकर ही करें। ऐसा नहीं है कि हर चीज को हल्के में ले लिया जाए। जो चीज जरूरी है उसमें आपको पूरे दिल से लगना पड़ेगा। हां ये है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस चीजों का खास ध्यान रखना है। शाम के बाद माहौल थोड़ा हल्का होते ही सब आसान सा लगने लगेगा।

नक्षत्र आज रात 8:04 बजे तक अश्लेषा नक्षत्र रहेगा और फिर मघा शुरू होगा। अश्लेषा में दिन की शुरुआत थोड़ी चुपचाप और अंदर-अंदर वाली होती है। आप बहुत कुछ समझेंगे लेकिन हर बार कुछ कहने या फिर रिएक्ट करने का मन नहीं होगा। पहले देखें और फिर समझें। इसके बाद ही कुछ रिएक्ट करेंगे तो सही होगा। इसमें कुछ गलत नहीं है। बस आज इमोशनल फील थोड़ा ज्यादा रहता है। जैसे ही मघा शुरू होगा आपका मूड बदलने लगेगा। शाम के बाद आप ज्यादा खुलकर बात कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लोगों के साथ कनेक्ट करना आसान लगेगा।

योग आज रात 11:43 बजे तक गंड योग है, फिर वृद्धि योग शुरू होगा। गंड योग में कभी-कभी ऐसा लगता है कि चीजें पूरी तरह स्मूद नहीं चल रही हैं। थोड़ा इधर-उधर हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन ही खराब है। बस आपको थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। जितना आप संभलकर चलेंगे उतना ही आज का दिन आपके फेवर में जाएगा।

करण सुबह 6:50 बजे तक बालव करण है। फिर शाम 6:27 बजे तक कौलव और उसके बाद तैतिल रहेगा। बालव में दिन की शुरुआत आसानी से हो जाती है। कौलव में कामकाज, प्लानिंग और बाकी चीजें संभालना आसान रहता है। शाम में तैतिल आते ही थोड़ा ज्यादा इनवॉल्व होना पड़ सकता है। मतलब दिन का फ्लो बदलता रहेगा लेकिन सारा टाइम आज कुछ ना कुछ काम का ही है।

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय आज सुबह 5:46 बजे और सूर्यास्त शाम को 6:53 बजे होगा। दिन लंबा होगा तो आराम से आप अपने काम भी कर सकते हो और थोड़ा खुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं।

25 अप्रैल को ग्रहों की स्थिति सूर्य अभी मेष राशि में है। चंद्रमा रात 8:04 तक कर्क में रहेगा और फिर सिंह में चला जाएगा। यही बदलाव दिन का असली मूड बदलता है। दिन की शुरुआत थोड़ी इमोशनल और अंदर वाली होगी, लेकिन रात तक आते-आते आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव हो जाओगे।

25 अप्रैल का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:25 बजे से 5:13 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपरर 11:59 बजे से 12:50 बजे तक

अमृत काल: शाम 6:28 बजे से लेकर से 8:03 बजे तक

इनमें से अभिजीत मुहूर्त सबसे बढ़िया है। अगर कोई जरूरी काम है या फिर कोई बड़ा फैसला है तो इसी समय करें। नक्षत्र बदलने के बाद शाम का समय भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है।

25 अप्रैल का अशुभ समय गुलिक काल: सुबह 5:46 बजे से 7:24 बजे तक

राहु काल: सुबह 9:03 बजे से 10:41 बजे तक

यमगंड: दोपहर 1:58 बजे से 3:36 बजे तक

कोशिश करें कि इन तीनों टाइम कोई भी नया काम ना शुरु किया जाए। बाकी जो चल रहा है वो चलता रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है।