आज का पंचांग 24 सितंबर: नवरात्रि का तीसरा दिन आज, जानें मां चंद्रघंटा के पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 05:23 AM
Aaj ka Panchang 24 September 2025: आज 24 सितंबर 2025, बुधवार को नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। जानें आज नवरात्रि के तीसरे दिन का पंचांग।

पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 24 सितंबर, बुधवार, शक संवत्: 02 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 09 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 01 रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल तृतीया (दिन-रात)। चित्रा नक्षत्र सायं 04.17 मिनट तक उपरांत स्वाति नक्षत्र, ऐन्द्र योग रात्रि 09.03 मिनट तक पश्चात वैधृति योग, तैतिल करण। चंद्रमा तुला राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। रबि-उल्सानी (मु.) मास प्रारंभ।

सूर्योदय- सुबह 06:10 बजे

सूर्यास्त- शाम 06:15 बजे

चन्द्रोदय- सुबह 08:13 बजे

चन्द्रास्त- शाम 07:27 बजे

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:35 ए एम से 05:23 ए एम

विजय मुहूर्त- 02:14 पी एम से 03:02 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:15 पी एम से 06:39 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 06:15 पी एम से 07:27 पी एम

रवि योग- 04:16 पी एम से अगले दिन सुबह 04 बजकर 11 मिनट तक।

अमृत काल- 09:11 ए एम से 10:57 ए एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 12:13 पी एम से 01:43 पी एम

यमगण्ड- 07:41 ए एम से 09:12 ए एम

गुलिक काल- 10:42 ए एम से 12:13 पी एम

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।