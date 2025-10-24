Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Panchang 24 october 2025 puja muhurat and rahukaal time panchang today friday
आज का पंचांग 24 अक्टूबर: शुक्रवार को बन रहे पूजा-पाठ के ये शुभ मुहूर्त, देखें राहुकाल का समय भी

संक्षेप: Aaj Ka Panchang 24 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Fri, 24 Oct 2025 05:20 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
24 October 2025 Panchang: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 24 अक्टूबर, शुक्रवार, शक संवत्: 02 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 08 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 01, जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल तृतीया रात्रि 01.20 बजे तक पश्चात चतुर्थी तिथि, अनुराधा नक्षत्र (दिन-रात), सौभाग्य योग सूर्योदय पूर्व 05.55 बजे तक पश्चात शोभन योग, तैतिल करण, चंद्रमा वृश्चिक राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्।

सूर्योदय- 06:28 ए एम

सूर्यास्त- 05:43 पी एम

चन्द्रोदय- 08:53 ए एम

चन्द्रास्त- 07:13 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:46 ए एम से 05:37 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:28 पी एम

विजय मुहूर्त- 01:58 पी एम से 02:43 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 05:43 पी एम से 06:08 पी एम

अमृत काल- 08:09 पी एम से 09:57 पी एम

सर्वार्थ सिद्धि योग- पूरे दिन

रवि योग- 06:28 ए एम से 06:48 ए एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 10:41 ए एम से 12:05 पी एम

यमगण्ड- 02:54 पी एम से 04:18 पी एम

गुलिक काल- 07:52 ए एम से 09:16 ए एम

वर्ज्य- 09:21 ए एम से 11:09 ए एम

