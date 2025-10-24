आज का पंचांग 24 अक्टूबर: शुक्रवार को बन रहे पूजा-पाठ के ये शुभ मुहूर्त, देखें राहुकाल का समय भी
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 24 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
24 October 2025 Panchang: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 24 अक्टूबर, शुक्रवार, शक संवत्: 02 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 08 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 01, जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल तृतीया रात्रि 01.20 बजे तक पश्चात चतुर्थी तिथि, अनुराधा नक्षत्र (दिन-रात), सौभाग्य योग सूर्योदय पूर्व 05.55 बजे तक पश्चात शोभन योग, तैतिल करण, चंद्रमा वृश्चिक राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्।
सूर्योदय- 06:28 ए एम
सूर्यास्त- 05:43 पी एम
चन्द्रोदय- 08:53 ए एम
चन्द्रास्त- 07:13 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 04:46 ए एम से 05:37 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:28 पी एम
विजय मुहूर्त- 01:58 पी एम से 02:43 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:43 पी एम से 06:08 पी एम
अमृत काल- 08:09 पी एम से 09:57 पी एम
सर्वार्थ सिद्धि योग- पूरे दिन
रवि योग- 06:28 ए एम से 06:48 ए एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- 10:41 ए एम से 12:05 पी एम
यमगण्ड- 02:54 पी एम से 04:18 पी एम
गुलिक काल- 07:52 ए एम से 09:16 ए एम
वर्ज्य- 09:21 ए एम से 11:09 ए एम