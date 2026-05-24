Aaj Ka Panchang 24 May 2026: ज्येष्ठ माह की नवमी तिथि, सर्वार्थ सिद्धि योग में करें शुभ काम, पढ़ें पढ़ें आज का पंचांग
Aaj Ka Panchang 24 May 2026: यहा पढ़ें ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि, अधिक मास, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, राहुकाल, शुभ मुहूर्त और 24 मई के पंचांग से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी।
Aaj Ka Panchang 24 May 2026: रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। आज ज्येष्ठ माह यानी अधिकमास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। दिक्र पंचांग के अनुसार आज सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ-साथ पूरे दिन के लिए रवि योग का संयोग बना रहेगा। ऐसे में पूजा-पाठ, मंत्र जाप और दान जैसे काम आज फलदायी होंगे। आइए जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रोदय-चंद्रास्त और पूरे दिन का पंचांग।
रविवार को ऐसे करें पूजा
रविवार के दिन सुबह नहाकर लाल या पीले रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में आप रोली और लाल फूल डालकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। इसके अलावा आज आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य मंत्र का जाप करें। गुड़, गेहूं और लाल वस्तुओं का दान करना आज आपके लिए शुभ होगा। जरूरतमंदों की मदद करें। गुस्सा ना करें और मन में नकारात्मक सोच ना लाएं।
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: सुबह 05:26 बजे
सूर्यास्त: शाम 07:10 बजे
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चंद्रोदय: दोपहर 01:03 बजे
चंद्रास्त: रात 01:35 बजे 25 मई
आज का पंचांग
तिथि नवमी 25 मई सुबह 04:30 बजे तक
नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी 25 मई रात 02:51 बजे तक
योग हर्षण 25 मई रात 03:45 बजे तक
बालव शाम 04:23 बजे तक
कौलव 25 मई सुबह 04:30 बजे तक
वार रविवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
रविवार के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:04 बजे से 04:45 बजे तक
प्रातः संध्या सुबह 04:24 बजे से 05:26 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:46 बजे तक
विजय मुहूर्त दोपहर 02:35 बजे से 03:30 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त शाम 07:09 बजे से 07:29 बजे तक
सायाह्न संध्या शाम 07:10 बजे से 08:12 बजे तक
अमृत काल रात 08:16 बजे से 09:54 बजे तक
निशिता मुहूर्त रात 11:57 बजे से 12:38 बजे तक (25 मई)
सर्वार्थ सिद्धि योग 25 मई रात 02:51 बजे से सुबह 05:26 बजे तक
रवि योग पूरे दिन
रविवार के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल शाम 05:27 बजे से 07:10 बजे तक
यमगंड दोपहर 12:18 बजे से 02:01 बजे तक
आडल योग सुबह 05:26 बजे से 25 मई रात 02:51 बजे तक
विडाल योग 25 मई रात 02:51 बजे से सुबह 05:26 बजे तक
गुलिक काल दोपहर 03:44 बजे से शाम 05:27 बजे तक
दुर्मुहूर्त शाम 05:20 बजे से 06:15 बजे तक
वर्ज्य सुबह 10:23 बजे से दोपहर 12:02 बजे तक
बाण रोग दोपहर 02:45 बजे तक
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
उद्वेग (अशुभ) सुबह 05:26 बजे से 07:09 बजे तक
चर (सामान्य) सुबह 07:09 बजे से 08:52 बजे तक
लाभ (उन्नति) सुबह 08:52 बजे से 10:35 बजे तक
अमृत (सर्वोत्तम) सुबह 10:35 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक
काल (हानि) दोपहर 12:18 बजे से 02:01 बजे तक
शुभ (उत्तम) दोपहर 02:01 बजे से 03:44 बजे तक
रोग (अमंगल) दोपहर 03:44 बजे से शाम 05:27 बजे तक
उद्वेग (अशुभ) शाम 05:27 बजे से 07:10 बजे तक
रात का चौघड़िया मुहूर्त
शुभ (उत्तम) शाम 07:10 बजे से रात 08:27 बजे तक
अमृत (सर्वोत्तम) रात 08:27 बजे से 09:44 बजे तक
चर (सामान्य) रात 09:44 बजे से 11:01 बजे तक
रोग (अमंगल) रात 11:01 बजे से 12:18 बजे तक 25 मई
काल (हानि) रात 12:18 बजे से 01:35 बजे तक 25 मई
लाभ (उन्नति) रात 01:35 बजे से 02:52 बजे तक 25 मई
उद्वेग (अशुभ) रात 02:52 बजे से सुबह 04:09 बजे तक 25 मई
शुभ (उत्तम) सुबह 04:09 बजे से 05:26 बजे तक 25 मई
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र