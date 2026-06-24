आज का पंचांग 24 जून: ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि आज, बुधवार को पूजा-पाठ के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj ka panchang 24 june 2026: आज शाम को ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। जानें आज दशमी तिथि पर पूजा-पाठ के शुभ-अशुभ मुहूर्त कौन-कौन से बन रहे हैं।
Aaj ka panchang 24 June 2026, आज का पंचांग: आज 24 जून 2026, बुधवार को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, बुधवार का दिन भगवान गणेश और दशमी तिथि यमराज को समर्पित है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करना अति उत्तम माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से गणपति बप्पा की कृपा से संकट दूर होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दशमी तिथि के दिन दक्षिण दिशा में दीपदान करना अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु और भय से मुक्ति मिलती है।
24 जून 2026 का विस्तृत पंचांग-
24 जून, बुधवार, शक संवत्: 03,आषाढ़, (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 10, आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 08,मोहर्रम,1448 विक्रमी संवत्: द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि सायं 06.13 मिनट तक, पश्चात एकादशी तिथि, चित्रा नक्षत्र दोपहर 01.59 मिनट तक पश्चात स्वाती नक्षत्र परिघ योग प्रातः 10.23 मिनट तक पश्चात शिव योग, चंद्रमा तुला राशि में (दिन रात) सूर्य उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। श्री गंगा स्नान।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- सुबह 05:48 बजे
सूर्यास्त- रात 09:58 बजे
चंद्रोदय- शाम 05:10 बजे
चंद्रास्त- 25 जून को सुबह 02:19 बजे
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:45 बजे से सुबह 05:16 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:01 बजे से सुबह 05:48 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:35 बजे से शाम 05:39 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:56 बजे से रात 10:12 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:58 बजे से रात 10:45 बजे तक।
रवि योग- पूरे दिन
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- दोपहर 01:53 बजे से दोपहर 03:54 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 07:49 बजे से सुबह 09:50 बजे तक।
आडल योग- सुबह 05:48 बजे से सुबह 10:29 बजे तक।
विडाल योग- सुबह 10:29 बजे से अगले दिन 25 जून को सुबह 05:48 बजे तक।
गुलिक काल- सुबह 11:52 बजे से दोपहर 01:53 बजे तक।
आज से शुरू हो जाएगी एकादशी तिथि:
पंचांग के अनुसार 24 जून 2025 को शाम 06.13 बजे से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण निर्जला एकादशी व्रत का मान्य 25 जून 2026, गुरुवार को किया जाएगा। एकादशी व्रत करने वाले भक्त दशमी तिथि से ही चावल का त्याग करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल ग्रहण करने की मनाही होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान