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आज का पंचांग 24 जुलाई: सुबह 09.13 तक दशमी फिर लगेगी एकादशी, जानें देवशयनी एकादशी कब है?

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka panchang 24 July 2026: आज 24 जुलाई 2026, शुक्रवार को एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है जो कि पूर्ण रात्रि रहेगी और 25 जुलाई को सुबह समाप्त होगी। जानें देवशयनी एकादशी व्रत का मान्य कब रहेगा और शुक्रवार को पूजा-पाठ के शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Aaj ka panchang 24 July 2026
आज का पंचांग 24 जुलाई 2026

Aaj ka panchang 24 July 2026: पंडित ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09 बजकर 13 मिनट पर समाप्त होगी। इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होगी जो कि पूर्ण रात्रि रहेगी। एकादशी तिथि दो दिन होने के कारण लोगों के बीच देवशयनी एकादशी की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति है। 24 जुलाई को ब्रह्म और शुक्ल योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शुभ कार्यों के लिए यह योग अति उत्तम माने गए हैं। इसके साथ ही आज भद्रा का साया भी रहेगा। जानें देवशयनी एकादशी व्रत का मान्य कब रहेगा और आज शुक्रवार को पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।

24 जुलाई का विस्तृत पंचांग:

24 जुलाई, शुक्रवार, शक संवत् : 02 श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 09 श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 09 सफर, 1448, विक्रमी संवत्: आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि प्रातः 09.13 बजे तक पश्चात एकादशी तिथि, अनुराधा नक्षत्र रात्रि 04.37 बजे तक पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र, गर करण। चंद्रमा वृश्चिक राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 10.24 मिनट से। गंडमूल रात्रि 04.37 मिनट से।

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सूर्य और चंद्रमा का समय-

सूर्योदय- सुबह 06:14 बजे

सूर्यास्त- शाम 07:17 बजे

चंद्रोदय- शाम 06:29 बजे

चंद्रास्त- अगले दिन 25 जुलाई को सुबह 1 बजकर 44 मिनट पर।

24 जुलाई को बन रहे पूजन के ये शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:05 बजे से सुबह 05:39 बजे तक।

प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:22 बजे से सुबह 06:14 बजे तक।

सर्वार्थ सिद्धि योग- सुबह 06:14 बजे से अगले दिन 25 जुलाई को सुबह 01:06 बजे तक।

रवि योग- सुबह 06:14 बजे से अगले दिन 25 जुलाई को सुबह 01:06 बजे तक।

अमृत काल- दोपहर 01:27 बजे से दोपहर 03:14 बजे तक।

अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:28 बजे तक।

विजय मुहूर्त- शाम 04:31 बजे से शाम 05:33 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- रात 09:40 बजे से रात 09:57 बजे तक।

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24 जुलाई को बन रहे पूजन के ये अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- सुबह 10 बजे बजे से दोपहर 12 बजे तक।

यमगण्ड- शाम 05:48 बजे से शाम 07:44 बजे तक।

गुलिक काल- सुबह 08:09 बजे से सुबह 10:05 बजे तक।

दुर्मुहूर्त- सुबह 09:19 बजे से सुबह 10:21 बजे तक।

भद्रा- शाम 10:24 बजे से अगले दिन सुबह 06:15 बजे तक।

देवशयनी एकादशी व्रत का मान्य कब:

हिंदू धर्म में व्रत के लिए उदया तिथि मान्य होती है। उदया तिथि के आधार पर देवशयनी एकादशी व्रत 25 जुलाई 2026, शनिवार को रखा जाएगा और 26 जुलाई 2026, रविवार को व्रत पारण किया जाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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