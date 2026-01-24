Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Panchang 24 January 2026 Shubh Ashubh Muhurat Rahukaal Time Today
Aaj Ka Panchang : आज दिनभर रहेगा पंचक, जानें 24 जनवरी, शनिवार के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang : आज दिनभर रहेगा पंचक, जानें 24 जनवरी, शनिवार के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Aaj Ka Panchang 24 January 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Jan 24, 2026 06:06 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj Ka Panchang, आज का पंचांग- 24 January 2026: 24 जनवरी, शनिवार, शक संवत्: 04, माघ, सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 11, माघ मास प्रविष्टे 2082। इस्लाम: 04, शब्बान, 1447, विक्रमी संवत माघ शुक्ल षष्ठी तिथि रात्रि 12.40 मिनट तक पश्चात सप्तमी तिथि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 02.16 मिनट तक पश्चात रेवती नक्षत्र, शिव योग दोपहर 02.02 मिनट तक पश्चात सिद्ध योग, चन्द्रमा मीन राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। गण्डमूल दोपहर 02.16 मिनट से। पंचक।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पंचक क्या होता है?- पंचक हिंदू पंचांग का एक विशेष समय होता है, जिसे परंपरा में अशुभ माना जाता है। जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब करीब 4–5 दिन का पंचक लगता है। इस दौरान गृह प्रवेश, घर निर्माण, चारपाई बनवाना और बड़े मांगलिक काम करने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि पूजा-पाठ, जप-ध्यान और रोजमर्रा के जरूरी काम किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर शास्त्रों के अनुसार पंचक शांति कराकर कार्य करना भी मान्य माना गया है।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों को आज मिलेगी राहत, नए आइडिया से बढ़ेगा कॉन्फिडेंस

सूर्योदय 07:13 ए एम

सूर्यास्त 05:54 पी एम

चन्द्रोदय 10:22 ए एम

चन्द्रास्त 11:19 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 05:26 ए एम से 06:20 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:53 ए एम से 07:13 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:12 पी एम से 12:55 पी एम

विजय मुहूर्त 02:20 पी एम से 03:03 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:51 पी एम से 06:18 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:54 पी एम से 07:14 पी एम

अमृत काल 09:31 ए एम से 11:06 ए एम

निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, जनवरी 25 से 01:00 ए एम, जनवरी 25

रवि योग 07:13 ए एम से 10:56 ए एम

02:16 पी एम से 07:13 ए एम, जनवरी 25

ये भी पढ़ें:मेष राशि वालों के लिए दिन रहेगा शानदार, छोटे फैसलों से मिलेगी खुशी

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 09:53 ए एम से 11:13 ए एम

यमगण्ड 01:53 पी एम से 03:13 पी एम

आडल योग 02:16 पी एम से 07:13 ए एम, जनवरी 25

विडाल योग 07:13 ए एम से 02:16 पी एम

गुलिक काल 07:13 ए एम से 08:33 ए एम

दुर्मुहूर्त 07:13 ए एम से 07:56 ए एम

वर्ज्य 01:55 ए एम, जनवरी 25 से 03:29 ए एम, जनवरी 25 07:56 ए एम से 08:38 ए एम

गण्ड मूल 02:16 पी एम से 07:13 ए एम, जनवरी 25 पञ्चक पूरे दिन

बाण मृत्यु - 10:56 ए एम से पूर्ण रात्रि तक

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Panchang Today Panchang
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने