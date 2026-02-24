Aaj Ka Panchang 24 February 2026: आज से है होलाष्टक की शुरुआत, जानें मंगलवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 24 February 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 24 फरवरी 2026 यानी मंगलवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 24 फरवरी 2026 का पंचांग: 24 फरवरी, मंगलवार, शक संवत् : 05 फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 13 फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 06 रमजान, 1447, विक्रमी संवत् : फाल्गुन शुक्ल सप्तमी तिथि प्रातः 07. 03 मिनट तक। रोहिणी नक्षत्र, ऐंद्र योग प्रातः 07.24 मिनट तक पश्चात वैधृति रात्रि 04.26 मिनट तक तदनंतर विष्कुंभ योग, वणिज करण। चंद्रमा वृष राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। होलाष्टक प्रारंभ। अन्नपूर्णा अष्टमी। लक्ष्मी-सीताष्टमी। अष्टमी तिथि का क्षय।
आज से होलाष्टक की शुरुआत
हिंदू पंचांग के हिसाब से आज से होलाष्टक की शुरुआत हो रही है। बता दें कि हिंदू धर्म में होली से पहले आने वाले आठ दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। इस दौरान कोई भी मंगल काम जैसे शादी, हवन, पूजा-पाठ और गृह प्रवेश नहीं होता है। इसे अशुभ मानते हैं। लोग इस दौरान शुभ काम नहीं करते हैं और इन 8 दिनों में होलिका दहन की शुरुआत हो जाती है। वहीं आज मंगलवार है और आज शुभ मुहूर्त में भगवान हनुमान की पूजा की जाएगी। व्रत रखने वाले लोग व्रत रखेंगे। हिंदू पंचांग के हिसाब से आज दिन भर भद्रा लगी रहेगी।
पंचांग
तिथि सप्तमी - 07:01 ए एम तक
नक्षत्र कृत्तिका - 03:07 पी एम तक
अष्टमी - 04:51 ए एम, फरवरी 25 तक
वणिज - 07:01 ए एम तक
योग इन्द्र - 07:24 ए एम तक
विष्टि - 05:56 पी एम तक
वैधृति - 04:26 ए एम, फरवरी 25 तक
बव - 04:51 ए एम, फरवरी 25 तक
वार मंगलवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:11 ए एम से 06:01 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:36 ए एम से 06:51 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:12 पी एम से 12:57 पी एम
विजय मुहूर्त 02:29 पी एम से 03:15 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:15 पी एम से 06:40 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:18 पी एम से 07:33 पी एम
अमृत काल 12:51 पी एम से 02:22 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 25 से 12:59 ए एम, फरवरी 25
त्रिपुष्कर योग 06:51 ए एम से 07:01 ए एम
सर्वार्थ सिद्धि योग 06:51 ए एम से 03:07 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 03:26 पी एम से 04:52 पी एम
यमगण्ड 09:43 ए एम से 11:09 ए एम
आडल योग 06:51 ए एम से 03:07 पी एम
ज्वालामुखी योग 07:01 ए एम से 03:07 पी एमFire
गुलिक काल 12:34 पी एम से 02:00 पी एम
वर्ज्य 06:08 ए एम, फरवरी 25 से 07:38 ए एम, फरवरी 25
दुर्मुहूर्त 09:09 ए एम से 09:54 ए एम, 11:19 पी एम से 12:09 ए एम, फरवरी 25
बाण अग्नि - 01:43 ए एम, फरवरी 25 तक
भद्रा 07:01 ए एम से 05:56 पी एम
राशि तथा नक्षत्र
चन्द्र राशि वृषभ
नक्षत्र पद कृत्तिका - 09:29 ए एम तक
सूर्य राशि कुम्भ
कृत्तिका - 03:07 पी एम तक
सूर्य नक्षत्र शतभिषा
रोहिणी - 08:45 पी एम तक
सूर्य नक्षत्र पद शतभिषा
रोहिणी - 02:23 ए एम, फरवरी 25 तक
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 06:51 ए एम
सूर्यास्त 06:18 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 10:58 ए एम
चन्द्रास्त 01:40 ए एम, फरवरी 25
दिन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
चर - सामान्य 09:43 ए एम से 11:09 ए एम
लाभ - उन्नति 11:09 ए एम से 12:34 पी एम
अमृत - सर्वोत्तम 12:34 पी एम से 02:00 पी एम
शुभ - उत्तम 03:26 पी एम से 04:52 पी एम
रात का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
लाभ - उन्नति 07:52 पी एम से 09:26 पी एमकाल रात्रि
शुभ - उत्तम 11:00 पी एम से 12:34 ए एम, फरवरी 25
अमृत - सर्वोत्तम 12:34 ए एम से 02:08 ए एम, फरवरी 25
चर - सामान्य 02:08 ए एम से 03:42 ए एम, फरवरी 25
