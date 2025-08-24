Aaj Ka Panchang 24 August : भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रारंभ, सिंह राशि में रहेंगे चंद्रमा, नोट कर लें आज के शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 24 August 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sun, 24 Aug 2025 06:12 AM

Aaj Ka Panchang : 24 अगस्त,रविवार, शक संवत्: 02 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 09 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 29 सफर, 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा प्रातः 11.49 मिनट तक। सिद्ध योग, बव करण। चंद्रमा सिंह राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रारंभ। चंद्रदर्शन

सूर्योदय- 05:55 ए एम

सूर्यास्त- 06:51 पी एम

चन्द्रोदय- 06:42 ए एम

चन्द्रास्त- 07:34 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:27 ए एम से 05:11 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:49 ए एम से 05:55 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:57 ए एम से 12:49 पी एम

विजय मुहूर्त 02:33 पी एम से 03:24 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:51 पी एम से 07:13 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:51 पी एम से 07:58 पी एम

अमृत काल 07:22 पी एम से 09:03 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:01 ए एम, अगस्त 25 से 12:46 ए एम, अगस्त 25

त्रिपुष्कर योग 02:05 ए एम, अगस्त 25 से 05:56 ए एम, अगस्त 25

सर्वार्थ सिद्धि योग 02:05 ए एम, अगस्त 25 से 05:56 ए एम, अगस्त 25

आज के अशुभ मुहूर्त राहुकाल 05:14 पी एम से 06:51 पी एम

यमगण्ड 12:23 पी एम से 02:00 पी एम

आडल योग 05:55 ए एम से 02:05 ए एम, अगस्त 25

विडाल योग 02:05 ए एम, अगस्त 25 से 05:56 ए एम, अगस्त 25

गुलिक काल 03:37 पी एम से 05:14 पी एम

दुर्मुहूर्त 05:08 पी एम से 06:00 पी एम

वर्ज्य 09:18 ए एम से 10:59 ए एम