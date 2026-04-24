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Aaj Ka Panchang 24 April 2026: आज है मां बगुलामुखी जयंती, यहां देखें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त, पढ़ें आज का पंचांग

Apr 24, 2026 05:49 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Panchang 24 April 2026, Panchang Today: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त।

Aaj Ka Panchang 24 April 2026: आज है मां बगुलामुखी जयंती, यहां देखें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त, पढ़ें आज का पंचांग

Aaj Ka Panchang 24 April 2026: आज का दिन शोर-शराबे वाला नहीं होने वाला है बल्कि ये धीरे-धीरे शांति से आगे बढ़ता जाएगा। आज आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हर बात को लेकर क्लैरिटी होगी। आपको एहसास हो सकता है कि आज आप चीजों को लेकर ज्यादा सीरियस है। ऐसे में आप हर स्थिति को सही से समझ पाएंगे। जो चीजें अभी तक उलझी हुई लग रही थीं, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो फैसला अब तक आप टालते आ रहे थे, आज उस पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। आज सब कुछ गहराई से महसूस होगा। बस आप आज किसी भी चीज को हल्के में ना लें। जो भी करें आज दिल से ही करें और अपनी नीयत को साफ रखें। इन चीजों का पालन करने आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अंदर ही अंदर आज आपको भक्ति की भावना भी महसूस होगी। कुल मिलाकर अगर आज आपने मन से अच्छी चीजें कर ली तो दिल को सुकून मिलेगा।

तिथि

आज शाम 7:21 बजे तक शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। इसी के बाद नवमी शुरू हो जाएगी। अष्टमी थोड़ा तीखा दिन माना जाता है लेकिन ये हर बार खराब ही नहीं होता है। आज आप ठीक से फोकस कर पाएंगे। बेवजह भटकने की बजाय जो चीजें जरूरी है, आज उन पर थोड़ा ध्यान दें।

नक्षत्र

आज रात 8:14 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और फिर अश्लेषा शुरू हो जाएगा। दिन में पुष्य नक्षत्र की वजह से आपको सुकून महसूस होगा और साथ में आज अंदर से भक्ति वाली भावना ज्यादा महसूस होगी। रात में अश्लेषा आने के बाद फीलिंग्स थोड़ी गहरी हो सकती हैं।

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योग

पूरा दिन लगभग शूल योग में रहेगा (25 अप्रैल रात 1:24 बजे तक)। ये योग थोड़ा सख्त माना जाता है। मतलब ये नेगेटिव नहीं है। दरअसल जो चीज अब तकस सही नहीं चल रही थीं, आज वो क्लैरिटी के साथ समझ आने लगेंगी। ऐसे में आप सही से फैसला ले पाएंगे कि क्या ठीक से करना है और किस चीज को छोड़ना है।

करण

आज सुबह 8:01 बजे तक विष्टि करण रहेगा। तो ऐसे में इस समय को नया काम शुरू करने के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद बव करण आएगा और फिर दिन थोड़ा आसान और संभालने लायक हो जाएगा। आज शाम तक काम बेहतर तरीके पूरे हो पाएंगे।

24 अप्रैल का सूर्योदय और सूर्यास्त

आज सूर्योदय सुबह 5:47 बजे और सूर्यास्त शाम को 6:52 बजे होगा। पंचांग के हिसाब से आज का दिन लंबा होगा। ऐसे में आज आप आराम से काम कर पाएंगे और खुद के लिए समय भी निकाल पाएंगे।

24 अप्रैल को ग्रहों की स्थिति

पंचांग के अनुसार आज सूर्य मेष राशि में है तो वहीं चंद्रमा कर्क राशि में है। ऐसे में फीलिंग्स आज थोड़ी ज्यादा एक्टिव रहेंगी। ऐसे में सच्चाई का साथ देने का मन करेगा। आप खुद की और आसपास के लोगों की केयर करेंगे। किसी भी काम को दिल से पूरी करने की फीलिंग्स भी मजबूत होगी।

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आज के शुभ मुहूर्त

आज ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल अच्छे माने जा रहे हैं। अगर आपको आज कोई जरूरी फैसला लेना है तो इनमें से अभिजीत मुहूर्त सबसे बढ़िया होगा।

आज का अशुभ समय

24 अप्रैल के अशुभ समय की बात करें तो आज राहुकाल सुबह 10:41 से 12:19 तक रहेगा। इस दौरान आप कोई भी नया काम शुरू करने से बचें। हालांकि यहां पर ध्यान देने वाली ये बात है कि जो काम पहले से चल रहा है वो आप जारी रखें। उसे बीच में रोकने की जरूरत नहीं है।

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24 अप्रैल के व्रत और त्योहार

आज मां बगलामुखी जयंती है। हर साल इसे वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि में मनाते हैं। इसके अलावा आज मासिक दुर्गाष्टमी भी है। ऐसे में पूरे दिन में एक अलग तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा भी बनी रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन हल्का-फुल्का नहीं महसूस होगा। अगर आपने आज के दिन का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो ये आपके बहुत काम का होगा। आज के दिन जो भी काम आप दिल से करेंगे, उसमें सफलता जरूर मिलेगी।

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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