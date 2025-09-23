Aaj ka panchang 23 September 2025 navratri 2nd day maa brahmacharini puja muhurat sun and moon timing आज का पंचांग 23 सितंबर: नवरात्रि का दूसरा दिन आज, देखें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के शुभ-अशुभ मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
आज का पंचांग 23 सितंबर: नवरात्रि का दूसरा दिन आज, देखें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के शुभ-अशुभ मुहूर्त

आज का पंचांग 23 सितंबर: नवरात्रि का दूसरा दिन आज, देखें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 05:28 AM
आज का पंचांग 23 सितंबर: नवरात्रि का दूसरा दिन आज, देखें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj ka Panchang 23 September 2025: आज 23 सितंबर 2025, मंगलवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। जानें आज नवरात्रि के दूसरे दिन का पंचांग।

पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 23 सितंबर, मंगलवार, शक संवत्: 01 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 08 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 30 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल द्वितीया रात्रि 04.52 मिनट तक। चित्रा नक्षत्र, ब्रह्म योग रात्रि 08.23 मिनट तक पश्चात ऐंद्र योग, बालव करण। चंद्रमा कन्या राशि में रात्रि 02.56 मिनट तक उपरांत तुला राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। चंद्रदर्शन। शक आश्विन प्रारंभ।

सूर्योदय- 06:10 ए एम

सूर्यास्त- 06:16 पी एम

चन्द्रोदय- 07:19 ए एम

चन्द्रास्त- 06:58 पी एम

शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:35 बजे से सुबह 05:22 बजे तक।

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:49 बजे से दोपहर 12:37 बजे तक।

अमृत काल: सुबह 07:06 बजे से सुबह 08:51 बजे तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 2:14 बजे से दोपहर 3:03 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:16 बजे से शाम 06:40 बजे तक।

अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल: दोपहर 3:15 बजे से शाम 4:46 बजे तक

यमगंड: सुबह 9:12 बजे से 10:42 बजे तक

गुलिक काल: दोपहर 12:13 बजे से 1:44 बजे तक

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

