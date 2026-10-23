आज का पंचांग (23 अक्टूबर 2026): पापांकुशा एकादशी व्रत पारण और शुक्र प्रदोष व्रत, देखें पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj ka panchang today: आज पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण और शुक्र प्रदोष व्रत है। देखें आज पंचांग से पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत पारण का शुभ समय।
23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को पापांकुशा एकादशी व्रत पारण और शुक्र प्रदोष व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार, आज आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 02.36 बजे तक पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। कल जिन श्रद्धालुओं ने एकादशी व्रत रखा था, आज वह व्रत का पारण शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 27 मिनट से सुबह 08 बजकर 42 मिनट तक कर सकते हैं।
आज शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बना है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, शुक्र प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और भगवान शिव की कृपा से मनवांछित फल मिलता है। देखें आज का पंचांग:
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
• सूर्योदय: सुबह 06:27 बजे
• सूर्यास्त: शाम 05:42 बजे
• चंद्रोदय: दोपहर 03:51 बजे
• चंद्रास्त: सुबह 03:20 बजे
आज का पंचांग:
23 अक्टूबर, शुक्रवार, शक संवत् : 01 कार्तिक (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 07, कार्तिक मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 11 जमादि उल्लावल,1448, विक्रमी संवत् : आश्विन शुक्ल द्वादशी तिथि दोपहर 02.36 बजे तक पश्चात त्रयोदशी तिथि, ध्रुव योग रात्रि 10.09 मिनट तक पश्चात व्याघात योग, बालव करण, चंद्रमा कुंभ राशि में अपराह्न 03.04 बजे तक उपरांत मीन राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। प्रदोष व्रत। शक कार्तिक प्रारंभ। पंचक।
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:45 बजे से सुबह 05:36 बजे तक।
अमृत काल: दोपहर 12:58 बजे से दोपहर 02:35 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:58 बजे से दोपहर 02:43 बजे तक।
प्रदोष मुहूर्त: शाम 5:44 बजे से रात 8:16 बजे तक।
रवि योग: रात 09:02 बजे से अगले दिन सुबह 06:27 बजे तक।
निशिता मुहूर्त: रात 11:40 बजे से अगले दिन सुबह 12:31 बजे तक।
आज के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
चर-सामान्य: सुबह 06:27 बजे से सुबह 07:51 बजे तक।
लाभ-उन्नति: सुबह 07:51 बजे से सुबह 09:16 बजे तक।
अमृत-सर्वोत्तम: सुबह 09:16 बजे से सुबह 10:41 बजे तक।
शुभ-उत्तम: दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक।
चर-सामान्य: शाम 04:19 बजे से शाम 05:44 बजे तक।
लाभ-उन्नति: रात 08:55 बजे से रात 10:30 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
गुलिक काल- सुबह 07:51 बजे से सुबह 09:16 बजे तक।
राहुकाल- सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- सुबह 08:42 बजे से सुबह 09:27 बजे तक, दोपहर 12:28 बजे से दोपहर 01:13 बजे तक।
यमगण्ड- दोपहर 02:54 बजे से शाम 04:19 बजे तक।
पंचक- पूरे दिन
दिशाशूल- पश्चिम
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान