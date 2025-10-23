Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Panchang 23 October 2025: Bhai Dooj Puja tilak Shubh Muhurat, Rahukaal &amp; Time Today
Aaj Ka Panchang : भाई दूज आज, जानें तिलक करने का सही समय, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang : भाई दूज आज, जानें तिलक करने का सही समय, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Aaj Ka Panchang 20 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त

Thu, 23 Oct 2025 05:34 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj Ka Panchang 23 October 2025: 23 अक्तूबर, गुरुवार, शक संवत्: 01, कार्तिक, सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 07, कार्तिक मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 30,रबि-उल्सानी,1447, विक्रमी संवत कार्तिक शुक्ल द्वितीया रात्रि 10.47 मिनट तक पश्चात तृतीया तिथि। विशाखा नक्षत्र रात्रि 04.51 मिनट तक, चन्द्रमा तुला राशि में रात्रि 10.06 मिनट तक। सूर्य दक्षिणायन। शरद् ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। भाई दूज। यमद्वितीया। कमल दवात पूजन। विश्वकर्मा पूजन। शक कार्तिक प्रारंभ।

सूर्योदय 06:27 ए एम

सूर्यास्त 05:43 पी एमSunset

चन्द्रोदय 07:57 ए एम

चन्द्रास्त 06:34 पी एम

ये भी पढ़ें:29 नवंबर से इन 3 राशियों पर कृपा करेंगे शनि देव, रंक को भी बना देंगे राजा

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 04:45 ए एम से 05:36 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:11 ए एम से 06:27 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:28 पी एम

विजय मुहूर्त 01:58 पी एम से 02:43 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:43 पी एम से 06:09 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:43 पी एम से 07:00 पी एम

अमृत काल 06:57 पी एम से 08:45 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:40 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 24

सर्वार्थ सिद्धि योग 04:51 ए एम, अक्टूबर 24 से 06:28 ए एम, अक्टूबर 24

रवि योग 04:51 ए एम, अक्टूबर 24 से 06:28 ए एम, अक्टूबर 24

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 01:30 पी एम से 02:54 पी एम

यमगण्ड 06:27 ए एम से 07:51 ए एम

गुलिक काल 09:16 ए एम से 10:41 ए एम

विडाल योग 06:27 ए एम से 04:51 ए एम, अक्टूबर 24

वर्ज्य 08:09 ए एम से 09:57 ए एम

दुर्मुहूर्त 10:12 ए एम से 10:58 ए एम

बाण चोर - 02:45 पी एम से पूर्ण रात्रि तक, 02:43 पी एम से 03:28 पी एम

विंछुड़ो 10:06 पी एम से 06:28 ए एम, अक्टूबर 24

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Panchang Today Panchang Bhai Dooj अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने