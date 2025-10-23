Aaj Ka Panchang : भाई दूज आज, जानें तिलक करने का सही समय, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 20 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 23 October 2025: 23 अक्तूबर, गुरुवार, शक संवत्: 01, कार्तिक, सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 07, कार्तिक मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 30,रबि-उल्सानी,1447, विक्रमी संवत कार्तिक शुक्ल द्वितीया रात्रि 10.47 मिनट तक पश्चात तृतीया तिथि। विशाखा नक्षत्र रात्रि 04.51 मिनट तक, चन्द्रमा तुला राशि में रात्रि 10.06 मिनट तक। सूर्य दक्षिणायन। शरद् ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। भाई दूज। यमद्वितीया। कमल दवात पूजन। विश्वकर्मा पूजन। शक कार्तिक प्रारंभ।
सूर्योदय 06:27 ए एम
सूर्यास्त 05:43 पी एमSunset
चन्द्रोदय 07:57 ए एम
चन्द्रास्त 06:34 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:45 ए एम से 05:36 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:11 ए एम से 06:27 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:28 पी एम
विजय मुहूर्त 01:58 पी एम से 02:43 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:43 पी एम से 06:09 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:43 पी एम से 07:00 पी एम
अमृत काल 06:57 पी एम से 08:45 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:40 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 24
सर्वार्थ सिद्धि योग 04:51 ए एम, अक्टूबर 24 से 06:28 ए एम, अक्टूबर 24
रवि योग 04:51 ए एम, अक्टूबर 24 से 06:28 ए एम, अक्टूबर 24
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 01:30 पी एम से 02:54 पी एम
यमगण्ड 06:27 ए एम से 07:51 ए एम
गुलिक काल 09:16 ए एम से 10:41 ए एम
विडाल योग 06:27 ए एम से 04:51 ए एम, अक्टूबर 24
वर्ज्य 08:09 ए एम से 09:57 ए एम
दुर्मुहूर्त 10:12 ए एम से 10:58 ए एम
बाण चोर - 02:45 पी एम से पूर्ण रात्रि तक, 02:43 पी एम से 03:28 पी एम
विंछुड़ो 10:06 पी एम से 06:28 ए एम, अक्टूबर 24