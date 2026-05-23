Aaj Ka Panchang 23 May 2026: आज है मासिक दुर्गाष्टमी, रवि और धुव्र योग का बन रहा संयोग, पढ़ें 23 मई का पंचांग
Aaj Ka Panchang 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज रवि और ध्रुव योग का संयोग भी बन रहा है। जानें आज के सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में। यहां देखें 23 मई का पूरा पंचांग।
Aaj Ka Panchang 23 May 2026: आचार्य मुकुल रस्तोगी, 23 मई, शनिवार, शक संवत्: 02,ज्येष्ठ, सौर शक 1948 पंजाब पंचांग: 09, ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2083 इस्लाम: 05, जिल्हिजा, 1447 विक्रमी संवत्: प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि रात्रि 04.28 मिनट तक, ध्रुव योग प्रातः 06.14 मिनट तक पश्चात व्याघात रात्रि 04.43 मिनट तक, विष्टि (भद्रा) करण सायं 04.47 मिनट तक, चंद्रमा सिंह राशि में (दिन रात), सूर्य उत्तरायण। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा सायं 04.47 मिनट तक। दुर्गाष्टमी व्रत।
बन रहा है ये संयोग
आज ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। द्रिक पंचांग के अनुसार आज रवि और धुव्र योग का संयोग बन रहा है। साथ ही आज मासिक दुर्गाष्टमी भी है।
आज है मासिक दुर्गाष्टमी पर ऐसे करें पूजा
आज अधिक मास की मासिक दुर्गाष्टमी है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। मां दुर्गा की तस्वीर या फिर मूर्ति को चौकी पर पर रखें। इसके बाद लाल फूल, कुमकुम-रोली, अक्षत और फल अर्पित करें। घी का दीया जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आज ॐ दुं दुर्गायै नमः मंत्र का जाप करना भी फलदायी होगा। आरती के साथ ही मां दुर्गा को भोग लगाएं और सुख-समृद्धि की कामना करें। माना जाता है कि आज के दिन सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा की जाए तो वो सारे कष्ट हर लेती हैं। इसी के साथ मां दुर्गा खुशहाली और स्वस्थ जिंदगी का आशीर्वाद देती हैं।
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय सुबह 05:26 बजे
सूर्यास्त शाम 07:10 बजे
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चंद्रोदय दोपहर 12:04 बजे
चंद्रास्त रात 01:05 बजे 24 मई
आज का पंचांग
तिथि अष्टमी 24 मई सुबह 04:27 बजे तक
नक्षत्र मघा 24 मई रात 02:09 बजे तक
योग ध्रुव सुबह 06:14 बजे तक
करण विष्टि शाम 04:40 बजे तक
व्याघात 24 मई सुबह 04:43 बजे तक
बव 24 मई सुबह 04:27 बजे तक
वार शनिवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
शनिवार के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:04 बजे से लेकर 04:45 बजे तक
प्रातः संध्या सुबह 04:25 बजे से लेकर 05:26 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51 बजे से लेकर 12:45 बजे तक
विजय मुहूर्त दोपहर 02:35 बजे से लेकर 03:30 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त शाम 07:08 बजे से लेकर 07:29 बजे तक
सायाह्न संध्या शाम 07:10 बजे से लेकर 08:11 बजे तक
अमृत काल रात 11:45 बजे से लेकर 01:21 बजे 24 मई तक
निशिता मुहूर्त रात 11:57 बजे से लेकर 12:38 बजे 24 मई तक
रवि योग 24 मई रात 02:09 बजे से लेकर सुबह 05:26 बजे तक
शनिवार के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल सुबह 08:52 बजे से लेकर 10:35 बजे तक
यमगंड दोपहर 02:01 बजे से लेकर 03:44 बजे तक
आडल योग 24 मई रात 02:09 बजे से लेकर सुबह 05:26 बजे तक
दुर्मुहूर्त सुबह 05:26 बजे से लेकर 06:21 बजे तक, सुबह 06:21 बजे से लेकर 07:16 बजे तक
गुलिक काल सुबह 05:26 बजे से लेकर 07:09 बजे तक
वर्ज्य दोपहर 02:08 बजे से लेकर 03:44 बजे तक
भद्रा सुबह 05:26 बजे से लेकर शाम 04:40 बजे तक
गण्डमूल सुबह 05:26 बजे से लेकर 24 मई रात 02:09 बजे तक
बाण रोग दोपहर 01:47 बजे से लेकर पूरी रात तक
दिन का चौघड़िया
काल हानि सुबह 05:26 बजे से लेकर 07:09 बजे तक
शुभ सुबह 07:09 बजे से लेकर 08:52 बजे तक
रोग सुबह 08:52 बजे से लेकर 10:35 बजे तक
उद्वेग सुबह 10:35 बजे से लेकर दोपहर 12:18 बजे तक
चर दोपहर 12:18 बजे से लेकर 02:01 बजे तक
लाभ दोपहर 02:01 बजे से लेकर 03:44 बजे तक
अमृत दोपहर 03:44 बजे से लेकर शाम 05:27 बजे तक
काल हानि शाम 05:27 बजे से लेकर 07:10 बजे तक
रात का चौघड़िया मुहूर्त
लाभ शाम 07:10 बजे से लेकर 08:27 बजे तक
उद्वेग रात 08:27 बजे से लेकर 09:44 बजे तक
शुभ रात 09:44 बजे से लेकर 11:01 बजे तक
अमृत रात 11:01 बजे से लेकर 12:18 बजे 24 मई तक
चर रात 12:18 बजे से लेकर रात 01:35 बजे 24 मई तक
रोग रात 01:35 बजे से लेकर रात 02:52 बजे 24 मई तक
काल हानि रात 02:52 बजे से लेकर सुबह 04:09 बजे 24 मई तक
लाभ सुबह 04:09 बजे से लेकर 05:26 बजे 24 मई तक
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र