आज का पंचांग 23 जून: आज महेश नवमी पर बन रहे पूजा-पाठ के ये शुभ-अशुभ मुहूर्त
Today Panchang 23 June 2026 Muhurat: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस दिन महेश नवमी का पर्व मनाया जाता है। जानें यह त्योहार क्यों मनाया जाता है और किस भगवान की करते हैं पूजा और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
Aaj ka panchang 23 June 2026 Mahesh Navami, आज का पंचांग: हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को महेश नवमी मनाई जाती है। यह मुख्य रूप से माहेश्वरी समाज का त्योहार और उनकी उत्पत्ति का दिवस है। इस साल महेश नवमी 23 जून 2026, मंगलवार को है। मान्यता है कि इस दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती ने शापित क्षत्रियों को नया जीवन और वैश्य (व्यापारी) समुदाय के रूप में नई पहचान प्रदान की थी। भगवान शिव को 'महेश' के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने के साथ ही उनकी महाआरती की जाती है। देखें आज महेश नवमी पर भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
23 जून 2026 का विस्तृत पंचांग:
23 जून, मंगलवार, शक संवत् : 02 आषाढ़ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 09 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 07 मोहर्रम, 1448, विक्रमी संवत् : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि सायं 04.40 मिनट तक पश्चात दशमी तिथि, हस्त नक्षत्र प्रातः 11.54 मिनट तक पश्चात चित्रा नक्षत्र, वरीयान योग प्रातः 10.14 मिनट तक पश्चात परिघ योग, कौलव करण। चंद्रमा कन्या राशि में रात्रि 12.53 मिनट तक उपरांत तुला राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। ग्रीष्म ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- सुबह 05:47 बजे
सूर्यास्त- रात 09:58 बजे
चंद्रोदय- दोपहर 03:59 बजे
चंद्रास्त- 24 जून को सुबह 2:01 बजे।
आज के पूजन के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:45 बजे से सुबह 05:16 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:01 बजे से सुबह 05:47 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:20 बजे से दोपहर 02:25 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:35 बजे से शाम 05:39 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:56 बजे से रात 10:12 बजे तक।
रवि योग- सुबह 08:24 बजे से अगले दिन सुबह 05:48 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- शाम 05:56 बजे से रात 07:57 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 09:50 बजे से सुबह 11:51 बजे तक।
आडल योग- सुबह 08:24 बजे से अगले दिन सुबह 05:48 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- सुबह 09:02 बजे से सुबह 10:06 बजे तक।
गुलिक काल- दोपहर 01:53 बजे से दोपहर 03:54 बजे तक।
महेश नवमी और मंगलवार का संयोग:
आज महेश नवमी मंगलवार के दिन है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और महेश नवमी भोलेनाथ को। ऐसे में आज का दिन भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए अति उत्तम माना जा रहा है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान