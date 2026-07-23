आज का पंचांग 23 जुलाई: गुरुवार को पूजा-पाठ के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें सूर्य-चंद्रमा का समय भी
Aaj ka panchang 23 July 2026: आज 23 जुलाई 2026, गुरुवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है। जानें गुरुवार के पूजन मुहूर्त और राहुकाल का समय।
Aaj ka panchang 23 July 2026: आज 23 जुलाई 2026 को गुरुवार है। हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीहरि की पूजा-अर्चना करने के साथ व्रत करने से जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। इस दिन पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं जैसे पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र आदि अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय तुलसी पर घी का दीपक जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। देखें पंचांग से आज 23 जुलाई 2026, गुरुवार के पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
23 जुलाई 2026 का विस्तृत पंचांग:
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 23 जुलाई, गुरुवार, शक संवत्: 01, श्रावण, (सौर) 1948 पंजाब पंचांग: 08, श्रावण मास प्रविष्टे 2083 इस्लाम: 08, सफर, 1448, विक्रमी संवत्: आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथि प्रातः 07.04 मिनट तक पश्चात दशमी तिथि, विशाखा नक्षत्र रात्रि 01.43 मिनट तक पश्चात अनुराधा नक्षत्र, शुभ योग सायं 07.20 मिनट तक पश्चात शुक्ल योग, चंद्रमा तुला राशि में सायं 07.01 मिनट तक उपरांत वृश्चिक राशि में। सूर्य दक्षिणायन। वर्षा ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। शक श्रावण प्रारंभ।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- सुबह 06:12 बजे
सूर्यास्त- शाम 07:18 बजे
चंद्रोदय- शाम 05:21 बजे
चंद्रास्त- अगले दिन 24 जुलाई को सुबह 1 बजकर 10 मिनट पर
आज के पूजन के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:04 बजे से सुबह 05:38 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:21 बजे से सुबह 06:12 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:28 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:32 बजे से शाम 05:33 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:41 बजे से रात 09:58 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:41 बजे से रात 10:32 बजे तक।
अमृत काल- दोपहर 12:26 बजे से दोपहर 02:12 बजे तक।
सर्वार्थ सिद्धि योग- रात 10:12 बजे से अगले दिन 24 जुलाई को सुबह 06:14 बजे तक।
रवि योग- पूरे दिन
आज के पूजन के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल- दोपहर 03:53 बजे से शाम 05:49 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 06:12 बजे से सुबह 08:08 बजे तक।
आडल योग- सुबह 06:12 बजे से रात 10:12 बजे तक।
विडाल योग- रात 10:12 बजे से अगले दिन सुबह 06:14 बजे तक।
गुलिक काल- सुबह 10:05 बजे से दोपहर 12:01 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान