Aaj Ka Panchang 23 August : भाद्रपद अमावस्या आज, नोट कर लें पूजा के शुभ मुहूर्त और राहुकाल टाइम

Aaj Ka Panchang 23 August 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Aaj Ka Panchang : 23 अगस्त, शनिवार शक संवत्: 01,भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 08,भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 28 सफर 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद कृष्ण अमावस्या प्रातः 11.37 मिनट तक। चंद्रमा सिंह राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। वर्षा ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। भाद्रपद अमावस। कुशोत्पाटिनी अमावस।

सूर्योदय- 05:55 ए एम

सूर्यास्त- 06:52 पी एम

चन्द्रोदय- चन्द्रोदय नहीं

चन्द्रास्त- 07:04 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:26 ए एम से 05:10 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:48 ए एम से 05:55 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:58 ए एम से 12:49 पी एम

विजय मुहूर्त 02:33 पी एम से 03:25 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:52 पी एम से 07:14 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:52 पी एम से 07:59 पी एम

अमृत काल 10:27 पी एम से 12:05 ए एम, अगस्त 24

निशिता मुहूर्त 12:02 ए एम, अगस्त 24 से 12:46 ए एम, अगस्त 2

आज के अशुभ मुहूर्त राहुकाल 09:09 ए एम से 10:46 ए एम

यमगण्ड 02:01 पी एम से 03:38 पी एम

आडल योग 12:54 ए एम, अगस्त 24 से 05:55 ए एम, अगस्त 24

दुर्मुहूर्त 05:55 ए एम से 06:46 ए एम

गुलिक काल 05:55 ए एम से 07:32 ए एम 06:46 ए एम से 07:38 ए एम

वर्ज्य 12:35 पी एम से 02:14 पी एम

गण्ड मूल 05:55 ए एम से 12:54 ए एम, अगस्त 24