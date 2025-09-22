Aaj ka panchang 22 September 2025 navratri 1st day ghatasthapana muhurat and maa shailputri puja timing आज का पंचांग 22 सितंबर: नवरात्रि का पहला दिन आज, जानें घटस्थापना से लेकर मां शैलपुत्री पूजन शुभ-अशुभ मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aaj ka panchang 22 September 2025 navratri 1st day ghatasthapana muhurat and maa shailputri puja timing

आज का पंचांग 22 सितंबर: नवरात्रि का पहला दिन आज, जानें घटस्थापना से लेकर मां शैलपुत्री पूजन शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 05:27 AM
Aaj ka Panchang 22 September 2025: शारदीय नवरात्र इस वर्ष 22 सितंबर से हैं। इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी पर और प्रस्थान पालकी में हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। जानें नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना व मां शैलपुत्री की पूजा के शुभ मुहूर्त।

पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 22 सितंबर, सोमवार, शक संवत्: 31 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 07 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 29 रबि-उल्लावल, 1447 विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल प्रतिपदा रात्रि 02.57 बजे तक, किंस्तुघ्न करण, चंद्रमा कन्या राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। शरद् नवरात्र प्रारंभ। घटस्थापन। मातामह (नाना-नानी) का श्राद्ध। महाराजा अग्रसेन जयंती। दक्षिण गोल प्रारंभ।

ये भी पढ़ें:नवरात्रि का पहला दिन किन राशियों के लिए रहेगा शानदार और कौन रहें सतर्क, जानें

सूर्योदय- 06:09 ए एम

सूर्यास्त- 06:18 पी एम

चन्द्रोदय- 06:25 ए एम

चन्द्रास्त- 06:30 पी एम

घटस्थापना मुहूर्त 2025: घटस्थापना मुहूर्त सुबह 06:09 बजे से सुबह 08:06 बजे तक रहेगा। इसके बाद घटस्थापना अभिजित मुहूर्त सुबह 11:49 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक रहेगा।

मां शैलपुत्री की पूजा के लिए बन रहे ये मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:35 ए एम से 05:22 ए एम

प्रातः सन्ध्या- 04:58 ए एम से 06:09 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:49 ए एम से 12:38 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:15 पी एम से 03:03 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:18 पी एम से 06:41 पी एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 07:40 ए एम से 09:11 ए एम

यमगण्ड- 10:43 ए एम से 12:14 पी एम

आडल योग- 11:24 ए एम से अगले दिन सुबह 06:10 बजे तक।

दुर्मुहूर्त- 12:38 पी एम से 01:26 पी एम

गुलिक काल- 01:45 पी एम से 03:16 पी एम

