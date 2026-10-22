आज का पंचांग (22 अक्टूबर): पापांकुशा एकादशी आज, देखें पूजा-पाठ के शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय
Aaj ka panchang: आज 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार को पापांकुशा एकादशी व्रत है। एकादशी और गुरुवार दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए आज एकादशी व्रत का महत्व बढ़ रहा है।
Papankusha ekadashi panchang 22 october 2026: आज 22 अक्तूबर 2026, गुरुवार को पापांकुशा एकादशी व्रत है। यह व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आज गुरुवार का दिन भी भगवान श्रीहरि की पूजा और कृपा पाने के लिए उत्तम माना जाता है। एकादशी व्रत गुरुवार के दिन होने से व्रत का महत्व बढ़ रहा है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।
गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन श्री हरि की पूजा करने से जन्मकुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति सुधरती है। देखें आज का पंचांग।
आज का पंचांग:
आचार्य मुकुल रस्तोगी के अनुसार, 22 अक्तूबर, गुरुवार, शक संवत्: 30, आश्विन (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 06, कार्तिक मास प्रविष्टे 2083 इस्लाम: 10, जमादि उल्लावल, 1448, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि दोपहर 02.49 मिनट तक पश्चात द्वादशी तिथि, शतभिषा नक्षत्र रात्रि 08.49 मिनट तक पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, वृद्धि योग रात्रि 11.40 मिनट तक, विष्टि (भद्रा) करण दोपहर 02.49 मिनट तक, चन्द्रमा कुंभ राशि में (दिन रात) सूर्य दक्षिणायन। शरद ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। पापांकुशा एकादशी व्रत। पंचक।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
• सूर्योदय: सुबह 6:26 बजे
• सूर्यास्त: शाम 5:45 बजे
• चंद्रोदय: दोपहर 3:21 बजे
• चंद्रास्त: रात 2:22 बजे (23 अक्टूबर)
आज 22 अक्तूबर के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:54 बजे – सुबह 05:42 बजे
अमृत काल: दोपहर 01:21 बजे – दोपहर 03:02 बजे
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 बजे – दोपहर 12:34 बजे
प्रदोष काल: शाम 05:46 बजे से रात 08:15 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:46 बजे से शाम 06:11 बजे तक
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल: दोपहर 01:36 बजे – दोपहर 03:01 बजे
यम गण्ड: सुबह 06:30 बजे – सुबह 07:55 बजे
दुर्मुहूर्त: सुबह 10:17 बजे – सुबह 11:03 बजे और दोपहर 02:50 बजे
आज के चौघड़िया मुहूर्त:
शुभ चौघड़िया: शाम 07:20 बजे से रात 08:55 बजे तक
अमृत चौघड़िया: रात 08:55 बजे से रात 10:30 बजे तक
चर चौघड़िया: रात 10:30 बजे से रात 12:05 बजे तक
शुभ (उत्तम): सुबह 06:26 से सुबह 07:51 बजे तक
चर (सामान्य): सुबह 10:40 से दोपहर 12:05 बजे तक
एकादशी व्रत का पारण:
पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 06:27 बजे से सुबह 08:42 बजे के बीच करना शुभ रहने वाला है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान