Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Panchang 22 october 2025 Govardhan Puja puja muhurat and rahukaal time
आज का पंचांग 22 अक्टूबर: गोवर्धन पूजा आज, देखें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त व राहुकाल का समय

आज का पंचांग 22 अक्टूबर: गोवर्धन पूजा आज, देखें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त व राहुकाल का समय

संक्षेप: Aaj Ka Panchang 22 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Wed, 22 Oct 2025 05:23 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
22 October 2025 Goverdhan Puja Panchang: हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर, बुधवार को है। जानें गोवर्धन पूजा का पंचांग-

पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 22 अक्टूबर, बुधवार, शक संवत्: 30 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 06 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 29 रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा रात्रि 08.17 मिनट तक पश्चात द्वितीया तिथि, स्वाति नक्षत्र रात्रि 01.52 मिनट तक, किंस्तुघ्नकरण, चंद्रमा तुला राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। शरद् ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रारंभ। अन्नकूट गोवर्धन पूजा। गोक्रीडा मार्गपाली पूजा। विश्वकर्मा दिवस ( पं)।

सूर्योदय- 06:26 ए एम

सूर्यास्त- 05:44 पी एम

चन्द्रोदय- 07:01 ए एम

चन्द्रास्त- 06:00 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:45 ए एम से 05:35 ए एम

विजय मुहूर्त- 01:58 पी एम से 02:44 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 05:44 पी एम से 06:10 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 05:44 पी एम से 07:01 पी एम

अमृत काल- 04:00 पी एम से 05:48 पी एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 12:05 पी एम से 01:30 पी एम

यमगण्ड- 07:51 ए एम से 09:16 ए एम

आडल योग- 06:26 ए एम से 01:52 ए एम, अक्टूबर 23

गुलिक काल- 10:41 ए एम से 12:05 पी एम

