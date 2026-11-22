Aaj Ka Panchang 22 November 2026: आज रवि प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल, शुभ मुहूर्त, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
Aaj Ka Panchang 22 November 2026: 22 नवंबर 2026 को रविवार के दिन रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। आज कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि, अश्विनी नक्षत्र और व्यतिपात योग का संयोग है। प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व रहेगा।
Aaj Ka Panchang 22 November 2026: आज 22 नवंबर को रविवार है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। रविवार और प्रदोष तिथि का संयोग होने से भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। आज सुबह से अश्विनी नक्षत्र रहेगा। वहीं व्यतिपात योग रात तक रहेगा। पंचांग के अनुसार, आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 37 मिनट से शुरू होगा। रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा शाम के समय की जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त शाम को स्नान के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं आज के पंचांग में तिथि, नक्षत्र, योग, करण, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय।
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22 नवंबर 2026 का पंचांग
- दिन : रविवार
- मास : कार्तिक
- पक्ष : शुक्ल पक्ष
- तिथि : त्रयोदशी, रात 2:36 बजे तक (23 नवंबर)
- नक्षत्र : अश्विनी, सुबह 4:15 बजे तक (23 नवंबर)
- योग : व्यतिपात, रात 11:29 बजे तक
- करण : कौलव, दोपहर 3:51 बजे तक
- चंद्र राशि : मेष
- सूर्य राशि : वृश्चिक
- विक्रम संवत : 2083
- शक संवत : 1948
- ऋतु : हेमंत
- अयन : दक्षिणायन
आज सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
आज रविवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 41 मिनट पर होगा। सूर्यास्त शाम 5 बजकर 15 मिनट पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 3 बजकर 19 मिनट पर होगा। वहीं चंद्रास्त 23 नवंबर की सुबह 4 बजकर 59 मिनट पर होगा।
आज के शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त : सुबह 4:54 से 5:47 बजे तक
- अभिजीत मुहूर्त : सुबह 11:37 से दोपहर 12:19 बजे तक
- विजय मुहूर्त : दोपहर 1:43 से 2:26 बजे तक
- गोधूलि मुहूर्त : शाम 5:15 से 5:42 बजे तक
- अमृत काल : रात 9:33 से 11:02 बजे तक
- सर्वार्थ सिद्धि योग : सुबह 6:41 बजे से अगले दिन सुबह 4:15 बजे तक
आज राहुकाल का समय
रविवार को राहुकाल शाम 3 बजकर 56 मिनट से 5 बजकर 15 मिनट तक रहेगा। इस दौरान शुभ और नए कामों की शुरुआत करने से बचने की सलाह दी जाती है।
- राहुकाल : शाम 3:56 से 5:15 बजे तक
- यमगंड : सुबह 11:58 से दोपहर 1:17 बजे तक
- गुलिक काल : दोपहर 2:36 से 3:56 बजे तक
- दुर्मुहूर्त : दोपहर 3:50 से 4:32 बजे तक
रवि प्रदोष व्रत
प्रदोष व्रत हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ सूर्यदेव की पूजा का भी महत्व है। प्रदोष व्रत में शाम का समय पूजा के लिए खास माना जाता है। व्रत रखने वाले भक्त दिनभर उपवास करते हैं और शाम को भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने के साथ शिव मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि रवि प्रदोष व्रत करने से स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। आज कार्तिक स्नान और विश्वेश्वर व्रत भी है। ऐसे में धार्मिक दृष्टि से आज के दिन का महत्व और बढ़ गया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि