Aaj Ka Panchang 22 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल की षष्ठी तिथि, वृद्धि-ध्रुव योग में करें शुभ काम, पढ़ें 22 मई का मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 22 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इसी के साथ वृद्धि और ध्रुव योग भी बन रहा है। जानें आज के सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में। यहां देखें 22 मई का पूरा पंचांग।
Aaj Ka Panchang 22 May 2026: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 22 मई, शुक्रवार, शक संवत् : 01 ज्येष्ठ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 08 ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 04 जिल्हिजा, 1447, विक्रमी संवत् : प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि प्रातः 06.25 बजे तक पश्चात सप्तमी सूर्योदय पूर्व 05.05 बजे तक तदनंतर अष्टमी तिथि, तैतिल करण, चंद्रमा कर्क राशि में रात्रि 02.08 बजे तक उपरांत सिंह राशि। सूर्य उत्तरायण। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा सूर्योदय पूर्व 5. 05 मिनट से। सप्तमी तिथि का क्षय। गण्डमूल विचार।
खास है आज का दिन
आज शुक्रवार है और आज की पूजा मां लक्ष्मी को समर्पित होती है। दिक्र पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह की षष्ठी तिथि है। आज अश्लेषा नक्षत्र और वृद्धि योग के साथ-साथ ध्रुव योग का प्रभाव देखने को मिलेगा। आज सूर्य उत्तरायण में रहेंगे। आज के दिन पूजा-पाठ, दान-पुण्य और नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा है। हालांकि किसी भी महत्वपूर्ण काम से पहले शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही राहुकाल के दौरान शुभ काम करने से बचना चाहिए। द्रिक पंचांग के हिसाब से जानें आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय।
आज ऐसे करें मां लक्ष्मी की पूजा
आज सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और पूजा घर की सफाई करें। मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीया जलाकर फूल अर्पित करें। इसके बाद ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार नाप जाप करें। अब मिठाई-फल का भोग लगाकर मां लक्ष्मी से खुशहाली और सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन श्रद्धा से की गई लक्ष्मी पूजा से घर में बरकत और सकारात्मक ऊर्जा आती है।
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय सुबह 05:27 बजे
सूर्यास्त शाम 07:09 बजे
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय सुबह 11:01 बजे
चन्द्रास्त रात 12:32 बजे, 23 मई
आज का पंचांग
तिथि षष्ठी - सुबह 06:24 बजे तक
नक्षत्र अश्लेषा - रात 02:08 बजे, 23 मई तक
तिथि सप्तमी - सुबह 05:04 बजे, 23 मई तक
करण तिल - सुबह 06:24 बजे तक
योग वृद्धि - सुबह 08:19 बजे तक
करण गर - शाम 05:38 बजे तक
करण वणिज - सुबह 05:04 बजे, 23 मई तक
वार शुक्रवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:04 बजे से सुबह 04:46 बजे तक
प्रातः सन्ध्या सुबह 04:25 बजे से सुबह 05:27 बजे तक
अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक
विजय मुहूर्त दोपहर 02:35 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त शाम 07:08 बजे से शाम 07:28 बजे तक
सायाह्न सन्ध्या शाम 07:09 बजे से रात 08:11 बजे तक
अमृत काल रात 12:34 बजे, 23 मई से रात 02:08 बजे, 23 मई तक
निशिता मुहूर्त रात 11:57 बजे से रात 12:38 बजे, 23 मई तक
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल सुबह 10:35 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक
यमगण्ड दोपहर 03:43 बजे से शाम 05:26 बजे तक
आडल योग सुबह 05:27 बजे से रात 02:08 बजे, 23 मई तक
दुर्मुहूर्त सुबह 08:11 बजे से सुबह 09:06 बजे तक, दोपहर 12:45 बजे से दोपहर 01:40 बजे तक
गुलिक काल सुबह 07:10 बजे से सुबह 08:52 बजे तक
वर्ज्य दोपहर 03:15 बजे से शाम 04:48 बजे तक
भद्रा सुबह 05:04 बजे, 23 मई से सुबह 05:26 बजे, 23 मई तक
गण्ड मूल पूरे दिन
बाण चोर - दोपहर 12:50 बजे तक
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
चर - सामान्य सुबह 05:27 बजे से सुबह 07:10 बजे तक
लाभ - उन्नति सुबह 07:10 बजे से सुबह 08:52 बजे तक
अमृत - सर्वोत्तम सुबह 08:52 बजे से सुबह 10:35 बजे तक
काल - हानि सुबह 10:35 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक
शुभ - उत्तम दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 02:01 बजे तक
रोग - अमंगल दोपहर 02:01 बजे से दोपहर 03:43 बजे तक
उद्वेग - अशुभ दोपहर 03:43 बजे से शाम 05:26 बजे तक
चर - सामान्य शाम 05:26 बजे से शाम 07:09 बजे तक
रात का चौघड़िया मुहूर्त
रोग - अमंगल शाम 07:09 बजे से रात 08:26 बजे तक
काल - हानि रात 08:26 बजे से रात 09:43 बजे तक
लाभ - उन्नति रात 09:43 बजे से रात 11:01 बजे तक
उद्वेग - अशुभ रात 11:01 बजे से रात 12:18 बजे, 23 मई तक
शुभ - उत्तम रात 12:18 बजे से रात 01:35 बजे, 23 मई तक
अमृत - सर्वोत्तम रात 01:35 बजे से रात 02:52 बजे, 23 मई तक
चर - सामान्य रात 02:52 बजे से सुबह 04:09 बजे, 23 मई तक
रोग - अमंगल सुबह 04:09 बजे से सुबह 05:26 बजे, 23 मई तक
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र