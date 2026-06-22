आज का पंचांग 22 जून 2026: मासिक दुर्गाष्टमी आज, जानें सोमवार के पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Today Panchang 22 June 2026 Muhurat: आज 22 जून को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन मासिक दुर्गाष्टमी व्रत का विधान है। आज सोमवार को दुर्गाष्टमी व्रत होने से भगवान शिव और मां दुर्गा दोनों की कृपा पाने का उत्तम संयोग बन रहा है।
Aaj ka panchang 22 June 2026 masik durga ashtami, आज का पंचांग: आज 22 जून 2026 को सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर की विधि-विधान से पूजन, उपासना और व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का जलाभिषेक करना अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन मासिक दुर्गाष्टमी व्रत का विधान है। देखे पंचांग से आज के पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
22 जून 2026 का विस्तृत पंचांग:
22 जून, सोमवार, शक संवत् : 01 आषाढ़ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 08 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 06 जिल्हिजा, 1448, विक्रमी संवत् : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि अपराह्न 03.41 बजे तक पश्चात नवमी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 10.23 बजे तक पश्चात हस्त नक्षत्र, बव करण। चंद्रमा कन्या राशि में (दिन-रात)।
सूर्य उत्तरायण। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। श्रीदुर्गाष्टमी। धूमावती जयंती। मेला क्षीर भवानी (काश्मीर)। शक आषाढ़ प्रारंभ।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- सुबह 05:47 बजे
सूर्यास्त- रात 09:58 बजे
चंद्रोदय- दोपहर 02:48 बजे
चंद्रास्त- 23 जून को सुबह 01:46 बजे
आज का शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:45 बजे से सुबह 05:16 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:00 बजे से सुबह 05:47 बजे तक।
रवि योग- सुबह 06:52 बजे से सुबह 09:02 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:20 बजे से दोपहर 02:25 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 4:34 बजे से शाम 05:39 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:56 बजे से रात 10:12 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- सुबह 07:49 बजे से सुबह 09:50 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 11:51 बजे से दोपहर 01:53 बजे तक।
आडल योग- सुबह 06:52 बजे से सुबह 09:02 बजे तक।
दुर्मुहूर्त - दोपहर 02:25 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक।
गुलिक काल- शाम 03:54 बजे से शाम 05:55 बजे तक।
मासिक दुर्गाष्टमी व्रत का फल:
हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी व्रत किया जाता है। यह व्रत मां दुर्गा को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भय, रोग और अड़चनें दूर होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।
इस दिन क्या करना चाहिए: मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान