आज का पंचांग 22 जुलाई: आज भड़ली नवमी पर बन रहे पूजन के ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें व्रत का फल भी
Aaj ka panchang 22 July 2026: हिंदू धर्म में नवमी तिथि का खास महत्व है लेकिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि खास मानी गई है। इस दिन भड़ली नवमी मनाई जाती है। देखें आज 22 जुलाई का विस्तृत पंचांग।
Aaj ka panchang 22 July 2026: आज 22 जुलाई 2026, बुधवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस दिन भड़ली नवमी मनाई जाती है। इस दिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का समापन होता है। यह दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है। जिसका अर्थ है कि इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के देखें शुभ या मांगलिक कार्यों को किया जाता है। भड़ली नवमी पर भगवान विष्णु, मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा-पाठ, दान और व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि भड़ली नवमी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। इस बार भड़ली नवमी पर रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। यहां देखें भड़ली नवमी पर पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
22 जुलाई का विस्तृत पंचांग:
22 जुलाई, बुधवार, शक संवत्: 31, आषाढ़, (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 07, श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 07,सफर, 1448, विक्रमी संवत्: आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथि (दिन-रात) स्वाति नक्षत्र रात्रि 11.04 मिनट तक पश्चात विशाखा नक्षत्र, साध्य योग सायं 06.42 मिनट तक पश्चात शुभ योग। चन्द्रमा तुला राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। भड़ली नवमी। गुप्त नवरात्र समाप्त।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- सुबह 06:11 बजे
सूर्यास्त- रात 09:42 बजे
चंद्रोदय- शाम 04:10 बजे
चंद्रास्त- अगले दिन 22 जुलाई को सुबह 12:44 बजे।
आज पूजन के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:03 बजे से सुबह 05:37 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:20 बजे से सुबह 06:11 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:32 बजे से शाम 05:34 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:40 बजे से रात 09:58 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:42 बजे से रात 10:33 बजे तक।
अमृत काल- सुबह 09:56 बजे से सुबह 11:41 बजे तक।
रवि योग- शाम 07:33 बजे से अगले दिन 23 जुलाई को सुबह 06:12 बजे तक।
आज पूजन के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- दोपहर 01:57 बजे से दोपहर 03:53 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 08:07 बजे से सुबह 10:04 बजे तक।
आडल योग- शाम 07:33 बजे से अगले दिन सुबह 06:12 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:28 बजे तक।
गुलिक काल- दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 01:57 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान