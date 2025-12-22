Aaj ka Panchang : पौष माह की तृतीया तिथि प्रातः 10.52 बजे बाद, चंद्रमा जाएंगे धनु से मीन में, जानें सभी मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 22 December 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला है। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण हैं। पंचांग के जरिए ही शुभ-अशुभ मुहूर्त की जानकारी प्राप्त होती है। आज तारीख 22 दिसंबर हैं, दिन सोमवार है। आइए आगे जानते हैं, आज का पंचांग-
शक संवत्: 01 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 08 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 01 रज्जब, 1447, विक्रमी संवत् : पौष शुक्ल द्वितीया तिथि प्रातः 10.52 बजे तक पश्चात तृतीया तिथि, ध्रुव योग सायं 04.41 मिनट तक पश्चात व्याघात योग, कौलव करण, चंद्रमा धनु राशि प्रातः 10.07 मिनट तक उपरांत मकर राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। शक पौष प्रारंभ। रज्जब ( मु.) मास प्रारंभ।
सूर्योदय 07:10 ए एम
सूर्यास्त 05:29 पी एम
चन्द्रोदय 09:01 ए एमच
चन्द्रास्त 07:28 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:21 ए एम से 06:15 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:48 ए एम से 07:10 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:59 ए एम से 12:40 पी एम
विजय मुहूर्त 02:03 पी एम से 02:44 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:27 पी एम से 05:54 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:29 पी एम से 06:52 पी एम
अमृत काल 10:37 पी एम से 12:21 ए एम, दिसम्बर 23
निशिता मुहूर्त 11:53 पी एम से 12:47 ए एम, दिसम्बर 23
सर्वार्थ सिद्धि योग 05:32 ए एम, दिसम्बर 23 से 07:11 ए एम, दिसम्बर 23
रवि योग 05:32 ए एम, दिसम्बर 23 से 07:11 ए एम, दिसम्बर 23
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 08:28 ए एम से 09:45 ए एम
यमगण्ड 11:02 ए एम से 12:20 पी एम
गुलिक काल 01:37 पी एम से 02:55 पी एम
विडाल योग 07:10 ए एम से 11:05 पी एम
वर्ज्य 12:14 पी एम से 01:58 पी एम
दुर्मुहूर्त 12:40 पी एम से 01:22 पी एम
बाण चोर - 01:26 ए एम, दिसम्बर 23 तक, 02:44 पी एम से 03:26 पी एम