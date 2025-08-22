Aaj Ka Panchang 22 August : पिठोरी अमावस्या आज, नोट कर लें पूजा के शुभ मुहूर्त और राहुकाल टाइम

Aaj Ka Panchang 22 August 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Fri, 22 Aug 2025 06:11 AM

Aaj Ka Panchang : 22 अगस्त,शुक्रवार, शक संवत्: 31 श्रावण (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 07,भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 27, सफर 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी प्रातः 11.57 मिनट तक, चंद्रमा कर्क राशि में रात्रि 12.17 मिनट तक। सूर्य दक्षिणायन। वर्षा ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। पितृकार्येषु अमावस। पिठोरी अमावस।

सूर्योदय- 05:54 ए एम

सूर्यास्त- 06:53 पी एम

चन्द्रोदय- 05:43 ए एम, अगस्त 23

चन्द्रास्त- 6:32 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त 04:26 ए एम से 05:10 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:48 ए एम से 05:54 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:58 ए एम से 12:50 पी एम

विजय मुहूर्त 02:34 पी एम से 03:26 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:53 पी एम से 07:15 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:53 पी एम से 08:00 पी एम

अमृत काल 10:40 पी एम से 12:16 ए एम, अगस्त 23

निशिता मुहूर्त 12:02 ए एम, अगस्त 23 से 12:46 ए एम, अगस्त 23

आज के अशुभ मुहूर्त- राहुकाल 10:46 ए एम से 12:24 पी एम

यमगण्ड 03:39 पी एम से 05:16 पी एम

आडल योग 05:54 ए एम से 12:16 ए एम, अगस्त 23

दुर्मुहूर्त 08:30 ए एम से 09:22 ए एम

गुलिक काल 07:31 ए एम से 09:09 ए एम 12:50 पी एम से 01:42 पी एम

वर्ज्य 01:00 पी एम से 02:37 पी एम

गण्ड मूल पूरे दिन