Aaj Ka Panchang 22 April 2026: आज है स्कंद षष्ठी, यहां देखें बुधवार के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त, पढ़ें आज का पंचांग

Aaj Ka Panchang 22 April 2026, Panchang Today: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Aaj Ka Panchang 22 April 2026: आज का दिन प्रेशर से ज्यादा नए मौके लेकर आएगा। आज आपका काम करने का मन जल्दी बनेगा और दिमाग भी खूब तेज चलने वाला है। कुल मिलाकर आज दिन की शुरुआत अच्छी होगी और पूरा दिन आप एनर्जेटिक होकर काम करेंगे। अगर आप ध्यान इधर-उधर भटकाने की बजाय एक काम पर फोकस करेंगे तो आज आपके सारे अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। सही जगह मेहनत लगाएंगे तो आज 22 अप्रैल का दिन आपका पूरा साथ देगा। नीचे पढ़ें 22 अप्रैल का पंचांग-

तिथि आज शुक्ल षष्ठी रात 10:50 बजे तक है। उसके बाद सप्तमी शुरू होगी। षष्ठी वाली तिथि मेहनत और एक्टिव रहने वालों को सपोर्ट करती है। आज आलस करने से काम अटक सकता है और जैसे ही आप शुरुआत करेंगे आपकी सारी चीजें अपने आप सेट होने लगेंगी।

नक्षत्र आज आर्द्रा नक्षत्र रात 10:13 बजे तक रहेगा। फिर पुनर्वसु शुरू होगा। आर्द्रा में दिमाग ज्यादा सोचता है और इस दौरान चीजों को समझने की इच्छा रहती है। रात के बाद पुनर्वसु से माहौल थोड़ा शांत और हल्का लगेगा। इस दौरान मन भी ज्यादा बैलेंस्ड महसूस करेगा।

योग आज सुबह पहले अतिगंड योग रहेगा और फिर सुबह 9:08 बजे से सुकर्मा योग शुरू हो जाएगा। सुबह थोड़ा उलझन या देरी महसूस हो सकती है लेकिन 9 बजे के बाद काम करने का अच्छा समय है। कोई भी जरूरी फैसला लेने और काम निपटाने के लिए दिन ठीक है।

करण बालव के बाद कौलव करण रात 10:50 बजे तक रहेगा और फिर इसके बाद तैतिल शुरू होगा। कौलव चीजों को संभालने में मदद करता है यानी इस दौरान काम को मैनेज करना आसान रहता है। रात में तैतिल मेहनत करवा सकता है लेकिन ध्यान से किया काम अच्छा रिजल्ट भी देगा।

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय आज सुबह 5:49 बजे होगा तो वहीं सूर्यास्त शाम में 6:51 बजे पर होगा। दिन लंबा है। ऐसे में आज काम और आराम दोनों के लिए समय मिल सकता है।

आज ग्रहों की स्थिति आज के दिन सूर्य मेष राशि में है और चंद्रमा मिथुन राशि में रहने वाला है। ऐसी स्थिति में सोच तेज रहती है और बातचीत ज्यादा होती है। बस इस दौरान जल्दीबाजी में फैसला लेने से बचें। आज थोड़ा सोच-समझकर कदम उठाना ही फायदेमंद होगा।

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:27 बजे से लेकर सुबह 5:15 तक

अमृत काल: दोपहर 12:56 बजे से 2:25 तक

इन समय में किया काम आपको ज्यादा अच्छा फल दे सकता है।

अशुभ समय राहु काल: दोपहर 12:19 बजे से लेकर 1:58 बजे तक

यमगंड: सुबह 7:27बजे से लेकर सुबह 9:04 बजे तक

गुलिक काल: सुबह 10:42 बजे से लेकर दोपहर 12:19 बजे तक

इन समय में नए काम की शुरुआत टालना बेहतर रहता है।