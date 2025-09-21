Aaj Ka Panchang : सर्वपितृ अमावस्या आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 21 September 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sun, 21 Sep 2025 05:31 AM

Aaj Ka Panchang : 21 सितंबर,रविवार, शक संवत्: 30 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 06 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 28, रबि-उल्लावल,1447, विक्रमी संवत्: आश्विन कृष्ण अमावस्या रात्रि 01.24 मिनट तक। शुक्ल योग, चतुष्पद करण। चंद्रमा सिंह राशि में अपराह्न 03.58 मिनट तक उपरांत कन्या राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। शरद् ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। आश्विन/महालय अमावस। सर्वपितृ श्राद्ध। पितृ विसर्जन। श्राद्ध समाप्त।

सूर्योदय- 06:27 ए एम

सूर्यास्त- 06:36 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त 04:52 ए एम से 05:40 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:16 ए एम से 06:27 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:07 पी एम से 12:56 पी एम

विजय मुहूर्त 02:33 पी एम से 03:21 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:36 पी एम से 06:59 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:36 पी एम से 07:47 पी एम

अमृत काल 03:38 ए एम, सितम्बर 22 से 05:22 ए एम, सितम्बर 22

निशिता मुहूर्त 12:08 ए एम, सितम्बर 22 से 12:55 ए एम, सितम्बर 22

सर्वार्थ सिद्धि योग 09:32 ए एम से 06:27 ए एम, सितम्बर 22

आज के अशुभ मुहूर्त- राहुकाल 05:05 पी एम से 06:36 पी एम

यमगण्ड 12:31 पी एम से 02:02 पी एम

आडल योग 06:27 ए एम से 09:32 ए एम

दुर्मुहूर्त 04:58 पी एम से 05:47 पी एम

गुलिक काल 03:33 पी एम से 05:05 पी एम

वर्ज्य 05:17 पी एम से 07:01 पी एम