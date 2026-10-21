आज का पंचांग (21 अक्टूबर 2026): आज बुधवार को पूजा-पाठ के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें पंचांग
Aaj ka panchang: आज 21 अक्टूबर 2026 को दोपहर तक दशमी तिथि व्याप्त रहेगी उसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। जानें एकादशी व्रत आज या कल कब रखना उत्तम रहेगा।
Aaj ka panchang 21 october 2026: आज 21 अक्तूबर 2026, बुधवार को एकादशी तिथि दोपहर 02 बजकर 12 मिनट पर प्रारंभ होगी। ऐसे में आज एकादशी व्रत नहीं रखा जाएगा। उदया तिथि में पापांकुशा एकादशी व्रत का मान्य 22 अक्टूबर 2026 को उदया तिथि में किया जाएगा। आज दशमी तिथि पर कल उदयातिथि में नवमी व्रत करने वाले नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे।
हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से गणपति बप्पा प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश के आशीर्वाद से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। जानें आज 21 अक्टूबर का पंचांग।
आज का दिशाशूल:
आज 21 अक्टूबर 2026, बुधवार का दिशाशूल उत्तर दिशा में है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना वर्जित माना जाता है। अगर यात्रा करना अति आवश्यक हो तो कुछ ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर की जा सकती है।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
सूर्योदय: सुबह 06:24 बजे
सूर्यास्त: शाम 05:46 बजे
चंद्रोदय: दोपहर 2:18 बजे
चंद्रास्त: 22 अक्टूबर को सुबह 12:28 बजे
आज का पंचांग:
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 21 अक्टूबर, बुधवार, शक संवत्: 29, आश्विन (सौर) 1948 पंजाब पंचांग: 05, कार्तिक मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 09, जमादि उल्लावल, 1448 विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल दशमी तिथि दोपहर 02.12 मिनट तक पश्चात एकादशी तिथि, गण्ड योग रात्रि 12.33 मिनट तक पश्चात वृद्धि योग, चन्द्रमा मकर राशि में प्रातः 07.01 मिनट तक उपरांत कुंभ राशि। सूर्य दक्षिणायन। शरद ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 02.31 मिनट से। पंचक प्रारंभ प्रातः 07.01 मिनट। नवरात्र पारणा।
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:33 बजे से सुबह 05:21 बजे तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:57 बजे से दोपहर 02:44 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:51 बजे से शाम 06:15 बजे तक
आज के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
लाभ (उन्नति) चौघड़िया: सुबह 06:25 बजे से सुबह 07:50 बजे तक
अमृत (सर्वोत्तम) चौघड़िया: सुबह 07:50 बजे से सुबह 09:15 बजे तक
शुभ (उत्तम) चौघड़िया: सुबह 10:40 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 04:56 बजे के बाद।
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल: दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 01:31 बजे तक
यमगंड काल: सुबह 07:50 बजे से सुबह 09:15 बजे तक
गुलिक काल: सुबह 10:40 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान