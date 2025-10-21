Aaj ka panchang 21 October: कार्तिक मास की अमावस्या तिथि आज, जान लें स्नान और दान का मुहूर्त
आज 21 अक्टूबर है। आज स्नान और दान की अमावस्या है। इस साल कार्तिक अमावस्या का व्रत दिवाली के एक दिन बाद 21 अक्टूबर को रखा जाएगा। इश दिन पितरों का तर्पण और स्नान दान भी कर सकते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण अमावस्या को शाम में 03:44 पी एम पर प्रारम्भ होगी। तिथि का समापन अक्टूबर 21 को शाम में 05:54 पी एम तक होगा। उदया तिथि के अनुसार, अमावस्या का व्रत, स्नान व दान 21 अक्टूबर को किया जाएगा। आज राहुकाल दोपहर: 02:55 पी एम से 04:20 पी एम तक लगेगा।
आज का पंचांग, 21 अक्टूबर 2025
आज की तिथि- अमावस्या – 05:54 पी एम तक, फिर प्रतिपदा तिथि
आज का नक्षत्र- चित्रा – 10:59 पी एम तक, फिर स्वाति नक्षत्र
आज का करण- नाग – 05:54 पी एम तक, किंस्तुघ्न – पूर्ण रात्रि तक
आज का योग- विष्कम्भ – 03:17 ए एम, 22 अक्टूबर तक, फिर प्रीति योग
आज का पक्ष- कृष्ण पक्ष
आज का दिन- मंगलवार
चंद्र राशि- कन्या उपरांत तुला राशि
सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय- 06:26 ए एम
सूर्यास्त- 05:45 पी एम
चन्द्रोदय- चन्द्रोदय नहीं
चन्द्रास्त- 05:29 पी एम
आज के शुभ योग और मुहूर्त 21 अक्टूबर 2025
ब्रह्म मुहूर्त: 04:44 ए एम से 05:35 ए एम
अभिजीत मुहूर्त: 11:43 ए एम से 12:28 पी एम
विजय मुहूर्त: 01:59 पी एम से 02:44 पी एम
गोधूलि मुहूर्त: 05:45 पी एम से 06:11 पी एम
अमृत काल: 03:51 पी एम से 05:38 पी एम
निशिता मुहूर्त: 11:40 पी एम से, 12:31 ए एम, 22 अक्टूबर