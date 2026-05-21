Aaj Ka Panchang 21 May 2026: आज ज्येष्ठ माह की पंचमी तिथि, सर्वार्थ सिद्धि योग में करें शुभ काम, देखें 21 मई का मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 21 May 2026: आज गुरुवार है। दिक्र पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल की षष्ठी तिथि है। पुष्य नक्षत्र के साथ आज अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है।। जानें आज के दिन का शुभ मुहूर्त, राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और पढ़ें आज का पूरा पंचांग।
Aaj Ka Panchang 21 May 2026: आज गुरुवार का दिन है। दिक्र पंचांग के अनुसार आज का दिन बेहद ही खास और शुभ माना जा रहा है। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि के साथ आज पुष्य नक्षत्र के साथ कई खास संयोग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस दुर्लभ महासंयोग को सफलता और शुभ फल देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्तों में शुरू किए गए काम में बाधाएं कम आती हैं और सफलता मिलने की चांस और भी बढ़ जाते हैं। नीचे पढ़ें 21 मई के लिए पूरा पंचांग-
बन रहा है ये महासंयोग
आज के दिन अमृत सिद्धि योग, पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में इन तीनों शुभ मुहूर्त में कोई भी काम करने से उसमें सफलता जरूरी मिलेगा।
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: सुबह 05:27 बजे
सूर्यास्त: शाम 07:08 बजे
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चंद्रोदय: सुबह 09:53 बजे
चंद्रास्त: रात 11:54 बजे
आज का पंचांग
तिथि: शुक्ल पक्ष पंचमी, सुबह 08:26 बजे तक
नक्षत्र: पुष्य, रात 02:49 बजे 22 मई तक
योग: गण्ड, सुबह 10:58 बजे तक
करण: बालव सुबह 08:26 बजे तक
कौलव शाम 07:20 बजे तक
वार: गुरुवार
पक्ष: शुक्ल पक्ष
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:05 बजे से 04:46 बजे तक
प्रातः संध्या: सुबह 04:25 बजे से 05:27 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 बजे से 03:29 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:07 बजे से 07:28 बजे तक
सायाह्न संध्या: शाम 07:08 बजे से 08:10 बजे तक
अमृत काल: रात 08:47 बजे से 10:18 बजे तक
निशिता मुहूर्त: रात 11:57 बजे से 12:38 बजे 22 मई तक
गुरु पुष्य योग: सुबह 05:27 बजे से रात 02:49 बजे 22 मई तक
सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 05:27 बजे से रात 02:49 बजे 22 मई तक
अमृत सिद्धि योग: सुबह 05:27 बजे से रात 02:49 बजे 22 मई तक
रवि योग: सुबह 05:27 बजे से रात 02:49 बजे 22 मई तक
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल: दोपहर 02:00 बजे से 03:43 बजे तक
यमगण्ड: सुबह 05:27 बजे से 07:10 बजे तक
आडल योग: रात 02:49 बजे 22 मई से सुबह 05:27 बजे 22 मई तक
विडाल योग: सुबह 05:27 बजे से रात 02:49 बजे 22 मई तक
गुलिक काल: सुबह 08:53 बजे से 10:35 बजे तक
दुर्मुहूर्त: सुबह 10:01 बजे से 10:56 बजे तक, दोपहर 03:29 बजे से 04:24 बजे तक
वर्ज्य: सुबह 11:44 बजे से दोपहर 01:15 बजे तक
गण्ड मूल: रात 02:49 बजे 22 मई से सुबह 05:27 बजे 22 मई तक
बाण: चोर बाण, सुबह 11:53 बजे से पूरी रात तक
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
शुभ: सुबह 05:27 बजे से 07:10 बजे तक
रोग: सुबह 07:10 बजे से 08:53 बजे तक
उद्वेग: सुबह 08:53 बजे से 10:35 बजे तक
चर: सुबह 10:35 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक
लाभ: दोपहर 12:18 बजे से 02:00 बजे तक
अमृत: दोपहर 02:00 बजे से 03:43 बजे तक
काल: शाम 03:43 बजे से 05:26 बजे तक
शुभ: शाम 05:26 बजे से 07:08 बजे तक
रात का चौघड़िया मुहूर्त
अमृत: शाम 07:08 बजे से 08:26 बजे तक
चर: रात 08:26 बजे से 09:43 बजे तक
रोग: रात 09:43 बजे से 11:00 बजे तक
काल: रात 11:00 बजे से 12:18 बजे (22 मई) तक
लाभ: रात 12:18 बजे से 01:35 बजे (22 मई) तक
उद्वेग: रात 01:35 बजे से 02:52 बजे (22 मई) तक
शुभ: रात 02:52 बजे से 04:10 बजे (22 मई) तक
अमृत: सुबह 04:10 बजे से 05:27 बजे (22 मई) तक
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र