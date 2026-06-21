Aaj Ka Panchang 21 June 2026: आज भानु सप्तमी, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल
Aaj Ka Panchang 21 June 2026: आज भानु सप्तमी है। श्रद्धालु सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत, पूजा और दान-पुण्य करते हैं। आज त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं।
Aaj Ka Panchang: 21 जून, रविवार, शक संवत् : 31 ज्येष्ठ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 07 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 05 मोहर्रम, 1448, विक्रमी संवत् : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी तिथि अपराह्न 03.21 मिनट तक। व्यतिपात योग, वणिज करण। चंद्रमा सिंह राशि में अपराह्न 03.40 मिनट तक उपरांत कन्या राशि में। सूर्य उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। भद्रा अपराह्न 03.21 मिनट से रात्रि 03.31 मिनट तक। सायन दक्षिणायन प्रारंभ।
सूर्योदय 05:47 ए एम
सूर्यास्त 09:58 पी एम
चन्द्रोदय 01:35 पी एम
चन्द्रास्त 01:32 ए एम, जून 22
व्रत, त्योहार- भानु सप्तमी
आज भानु सप्तमी है। पंचांग के अनुसार जब सप्तमी तिथि रविवार को आती है, तो उसे भानु सप्तमी कहा जाता है। सूर्य देव को समर्पित यह तिथि खास मानी जाती है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। कई श्रद्धालु व्रत भी रखते हैं। पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, गुड़ और गेहूं जैसी चीजों का दान किया जाता है। रविवार और सप्तमी का यह संयोग होने की वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है।
ज्योतिष और धर्म ग्रंथों में सूर्य को जीवन, ऊर्जा और सम्मान का कारक बताया गया है। इसी कारण बड़ी संख्या में लोग इस दिन सूर्य उपासना करते हैं। कई जगहों पर आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य मंत्रों का पाठ भी किया जाता है।
भानु सप्तमी के मौके पर लोग अपने दिन की शुरुआत सूर्य को अर्घ्य देकर करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। माना जाता है कि यह दिन अच्छे काम, दान-पुण्य और अनुशासित जीवन की प्रेरणा देता है। इसलिए श्रद्धालु पूजा के साथ सेवा और दान को भी महत्व देते हैं।
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:44 ए एम से 05:16 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:00 ए एम से 05:47 ए एम
अभिजित मुहूर्त 01:20 पी एम से 02:25 पी एम
विजय मुहूर्त 04:34 पी एम से 05:39 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 09:56 पी एम से 10:12 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 09:58 पी एम से 10:45 पी एम
अमृत काल 11:25 पी एम से 01:04 ए एम, जून 22
निशिता मुहूर्त 01:37 ए एम, जून 22 से 02:08 ए एम, जून 22
त्रिपुष्कर योग 06:01 ए एम से 11:50 ए एम
सर्वार्थ सिद्धि योग 06:01 ए एम से 05:47 ए एम, जून 22
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 07:57 पी एम से 09:58 पी एम
यमगण्ड 01:52 पी एम से 03:54 पी एम
आडल योग 05:47 ए एम से 06:01 ए एम
दुर्मुहूर्त 07:48 पी एम से 08:53 पी एम
गुलिक काल 05:55 पी एम से 07:57 पी एम
भद्रा 11:50 ए एम से 11:54 पी एम
वर्ज्य 01:28 पी एम से 03:08 पी एम
बाण चोर - 04:16 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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व्यक्तिगत रुचियां
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