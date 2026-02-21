Aaj Ka Panchang 21 February 2026: आज है विनायक चतुर्थी, जानें शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 21 February 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 21 फरवरी 2026 यानी गुरुवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 21 फरवरी 2026 का पंचांग: फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी। कालयुक्त संवत्सर। विक्रम संवत 2082। शक संवत विश्वावसु 1947। मास – फाल्गुन। आज वरद चतुर्थी। चतुर्थी तिथि दोपहर 01:01 बजे तक, बाद में पंचमी। रेवती नक्षत्र शाम 07:07 बजे तक, बाद में अश्विनी। शुभ योग दोपहर 03:50 बजे तक, बाद में शुक्ल योग। विष्टि करण 01:01 बजे तक, बव 12:07 AM तक, बाद में बालव। राहुकाल 09:49 AM – 11:15 AM। चंद्रमा 07:07 PM तक मीन, बाद में मेष।
आज है विनायक चतुर्थी
हिंदू पंचांग के अनुसार आज विनायक चतुर्थी है। सनातन धर्म में इस दिन का बहुत ही महत्व होता है। बता दें कि हर महीने में आने वाले शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि में विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से पूजा की जाए या व्रत रखा जाए तो घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। साथ ही जिंदगी से सारी बाधाएं धीरे-धीरे खत्म हो जाती हैं।
पंचांग
तिथि चतुर्थी - 01:00 पी एम तक
नक्षत्र रेवती - 07:07 पी एम तक
योग शुभ - 03:51 पी एम तक
विष्टि - 01:00 पी एम तक
बव - 12:06 ए एम, फरवरी 22 तक
वार शनिवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:13 ए एम से 06:04 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:38 ए एम से 06:54 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:12 पी एम से 12:58 पी एम
विजय मुहूर्त 02:28 पी एम से 03:14 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:13 पी एम से 06:38 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:15 पी एम से 07:31 पी एम
अमृत काल 04:49 पी एम से 06:21 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 22 से 01:00 ए एम, फरवरी 22
रवि योग 06:54 ए एम से 07:07 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 09:45 ए एम से 11:10 ए एम
यमगण्ड 02:00 पी एम से 03:25 पी एम
गुलिक काल 06:54 ए एम से 08:19 ए एम
दुर्मुहूर्त 06:54 ए एम से 07:40 ए एम, 07:40 ए एम से 08:25 ए एम
वर्ज्य 07:37 ए एम से 09:09 ए एम
गण्ड मूल पूरे दिन
भद्रा 06:54 ए एम से 01:00 पी एम
बाण रोग - 02:12 ए एम, फरवरी 22 तक
पञ्चक 06:54 ए एम से 07:07 पी एम
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 06:54 ए एम
सूर्यास्त 06:15 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 08:56 ए एम
चन्द्रास्त 10:16 पी एम
दिन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
शुभ - उत्तम 08:19 ए एम से 09:45 ए एम
चर - सामान्य 12:35 पी एम से 02:00 पी एम
लाभ - उन्नति 02:00 पी एम से 03:25 पी एमवार वेला
अमृत - सर्वोत्तम 03:25 पी एम से 04:50 पी एम
रात का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
लाभ - उन्नति 06:15 पी एम से 07:50 पी एमकाल रात्रि
शुभ - उत्तम 09:25 पी एम से 11:00 पी एम
अमृत - सर्वोत्तम 11:00 पी एम से 12:34 ए एम, फरवरी 22
चर - सामान्य 12:34 ए एम से 02:09 ए एम, फरवरी 22
लाभ - उन्नति 05:19 ए एम से 06:53 ए एम, फरवरी 22काल रात्रि
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें