Aaj Ka Panchang : चतुर्दशी श्राद्ध आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 20 September 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang : 20 सितंबर, शनिवार, शक संवत्: 29, भाद्रपद (सौर) 1947 पंजाब पंचांग: 05, आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 27 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन कृष्ण चतुर्दशी रात्रि 12.17 मिनट तक। मघा नक्षत्र प्रातः 08.06 मिनट तक, साध्य योग रात्रि 08.07 मिनट तक पश्चात शुभ योग, चन्द्रमा सिंह राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। शरद् ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 11.58 मिनट तक। शस्त्र-विष-दुर्घटनादि से मृतों का श्राद्ध। चतुर्दशी श्राद्ध आज।
सूर्योदय- 06:27 ए एम
सूर्यास्त- 06:36 पी एम
चन्द्रोदय- 05:51 ए एम, सितम्बर 21
चन्द्रास्त- 05:47 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:52 ए एम से 05:40 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:16 ए एम से 06:27 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:07 पी एम से 12:56 पी एम
विजय मुहूर्त 02:33 पी एम से 03:22 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:36 पी एम से 07:00 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:36 पी एम से 07:48 पी एम
अमृत काल 02:45 ए एम, सितम्बर 21 से 04:27 ए एम, सितम्बर 21
निशिता मुहूर्त 12:08 ए एम, सितम्बर 21 से 12:55 ए एम, सितम्बर 21
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 09:29 ए एम से 11:01 ए एम
यमगण्ड 02:03 पी एम से 03:34 पी एम
आडल योग 08:05 ए एम से 06:27 ए एम, सितम्बर 21
विडाल योग 06:27 ए एम से 08:05 ए एम
गुलिक काल 06:27 ए एम से 07:58 ए एम
दुर्मुहूर्त 06:27 ए एम से 07:16 ए एम
वर्ज्य 04:34 पी एम से 06:16 पी एम 07:16 ए एम से 08:04 ए एम
गण्ड मूल 06:27 ए एम से 08:05 ए एम
भद्रा 06:27 ए एम से 11:53 ए एम
बाण रज - 04:13 ए एम, सितम्बर 21 से पूर्ण रात्रि तक