आज का पंचांग (20 अक्टूबर 2026): आज है दशहरा या विजयादशमी, देखें पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj ka panchang: आज आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। देशभर में दशहरा या विजयादशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। देखें आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
आज का पंचांग 20 अक्टूबर, रावण दहन का समय: आज 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इस दिन दशहरा या विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण का वध किया था। वहीं मां दुर्गा ने महिषासुर के अत्याचार से संसार को मुक्त कराया था। दशहरा के दिन दोपहर के बाद यानी अपराह्न काल में शमी पूजन, शस्त्र पूजा और अपराजिता पूजा की जाती है। आज का दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी के लिए किसी विशेष मुहूर्त के विचार की आवश्यकता नहीं होती है। दशहरा की शाम को प्रदोष काल में रावण का पुतला दहन करने की परंपरा है। देखें आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
आज का पंचांग:
20 अक्टूबर, मंगलवार, शक संवत्: 28 आश्विन (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 04 कार्तिक मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 08 जमादि उल्लावल, 1448, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल नवमी तिथि दोपहर 12.51 मिनट तक। धनिष्ठा नक्षत्र, शूल योग रात्रि 12.50 मिनट तक पश्चात गंड योग, कौलव करण। चंद्रमा मकर राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। महानवमी। नवरात्र समाप्त। विजयादशमी (दशहरा)। अपराजिता पूजन। शमी पूजा। शस्त्र पूजन।
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय: सुबह 6:24 बजे
सूर्यास्त: शाम 5:47 बजे
चंद्रोदय: दोपहर 2:18 बजे
चंद्रास्त: रात 12:28 बजे
आज के शुभ मुहूर्त:
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:53 बजे से सुबह 05:41 बजे तक
अमृत काल: सुबह 06:34 बजे से सुबह 08:20 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:34 बजे से शाम 05:58 बजे तक
आज के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
लाभ: सुबह 10:40 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक
अमृत: दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 01:31 बजे तक
शुभ: दोपहर 02:56 बजे से शाम 04:21 बजे तक
लाभ : शाम 07:20 बजे से रात्रि 08:55 बजे तक
शुभ : रात्रि 10:30 बजे से रात्रि 12:05 बजे तक
अमृत : रात्रि 12:05 बजे से देर रात्रि 01:39 बजे तक
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल - दोपहर 3:02 बजे से शाम 4:28 बजे तक।
यम गण्ड - सुबह 9:20 बजे से सुबह 10:46 बजे तक।
कुलिक - दोपहर 12:11 बजे से दोपहर 1:37 बजे तक।
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:46 बजे से सुबह 09:32 बजे तक।
वर्ज्यम् - रात 10:20 बजे से देर रात 12:03 बजे तक।
आज रावण दहन का शुभ समय क्या है:
रावण दहन का शुभ मुहूर्त आज 20 अक्तूबर 2026 को शाम 05:47 बजे से रात 08:23 बजे के बीच रहेगा। इसके अलावा 05:47 बजे से 06:12 बजे तक भी रावण दहन का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रावण दहन प्रदोष काल में उत्तम माना जाता है।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान