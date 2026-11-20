आज का पंचांग 20 नवंबर 2026: आज देवउठनी एकादशी पर भद्रा का साया, जानें पूजन के शुभ मुहूर्त
Devuthani ekadashi panchang: आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन देवउठनी एकादशी व्रत का विधान है। जानें आज किस समय पूजा करें, राहुकाल और भद्रा का समय भी।
Aaj ka panchang 20 november 2026: आज 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को देवउठनी एकादशी है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से चार महीने बाद जाग्रत होते हैं। इस दिन से ही शुभ और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन चातुर्मास का समापन माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कराया जाता है। आज पूरे दिन अग्नि पंचक का साया रहने वाला है। यह अग्नि पंचक का चौथा दिन है। अग्नि पंचक में अग्नि से जुड़े काम में सावधानी बरतनी जाती है। शाम के समय भद्रा का वास धरती पर रहेगा। भद्रा को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना जाता है, इसलिए इस समय शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए। चंद्रमा मीन राशि और सूर्य तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं।
आज देवउठनी एकादशी व्रत है। सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का संकल्प लें। देवउठनी एकादशी के दिन विधिपूर्वक पूजा-पाठ करके और मंगल गीतों को गाते हुए देवों को उठाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। 21 नवंबर 2026 को देवउठनी एकादशी का वैष्णव व्रत होगा। आज भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाने का शुभ संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। देखें आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
• सूर्योदय: सुबह 6:46
• सूर्यास्त: शाम 5:25 बजे
• चंद्रास्त: 21 नवंबर को तड़के 2:02 बजे
• चंद्रोदय: दोपहर 2:17 बजे
आज का पंचांग:
राहुकाल : प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक।
शुभ समय : प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक।
सावधानी बरतें : दोपहर 01.30 मिनट से सायं 04.30 मिनट तक। व्रत-त्योहार : हरिप्रबोधिनी एकादशी व्रत (स्मार्त)। तुलसी विवाह।
पंचांग : 20 नवंबर, शुक्रवार, शक संवत्: 29 कार्तिक (सौर) 1948, विक्रमी संवत् 2083: कार्तिक शुक्ल दशमी तिथि प्रातः 07.16 मिनट तक। पंजाब पंचांग: 05 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2083। इस्लाम: 09 जमादि उल्सानी, 1448।
तिथि : प्रातः 07.16 मिनट के पश्चात एकादशी रात्रि 06.32 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक।
चंद्र राशि : मीन राशि में दिन-रात। सूर्य: दक्षिणायन।
आज के शुभ मुहूर्त:
रवि योग: पूरे दिन
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:01 बजे से सुबह 05:54 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:53 बजे से दोपहर 02:35 बजे तक।
निशिता मुहूर्त: रात 11:40 बजे से 21 नवंबर की रात 12:34 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल- सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक।
गुलिक काल- सुबह 08:07 बजे से सुबह 09:27 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- सुबह 08:55 बजे से सुबह 09:38 बजे तक। इसके बाद दोपहर 12:28 बजे से दोपहर 01:10 बजे तक।
यमगण्ड- दोपहर 02:46 बजे से शाम 04:06 बजे तक।
भद्रा- शाम 07:00 बजे से अगले दिन सुबह 06:31 बजे तक।
अग्नि पंचक- पूरे दिन
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान