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Aaj Ka Panchang 20 May 2026: आज है वरदा चतुर्थी व्रत, रवि योग में करें शुभ काम, देखें 20 मई का मुहूर्त

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Panchang 20 May 2026: आज अधिक मास की वरदा चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। जानें 20 मई का शुभ मुहूर्त, रवि योग, राहुकाल, चतुर्थी तिथि, पूजा का सही समय और गणेश पूजा की सही विधि के बारे में। 

Aaj Ka Panchang 20 May 2026: आज है वरदा चतुर्थी व्रत, रवि योग में करें शुभ काम, देखें 20 मई का मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 20 May 2026: आज बुधवार के दिन अधिक मास की वरदा चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। द्रिक पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र, विष्टि करण और शूल योग का विशेष संयोग बन रहा है। सुबह के समय रवि योग और भद्रा का प्रभाव रहेगा। सूर्य उत्तरायण में स्थित हैं। आज का दिन धार्मिक कार्यों और पूजा-पाठ के लिए काफी शुभ है। हालांकि आज चंद्रमा को देखना वर्जित रहेगा। मान्यता है कि ऐसा करने से कलंक लगेगा। फिलहाल तो आइए जानते हैं कि आज के पूरे पंचांग के बारे में। साथ में वरदा चतुर्थी का मुहूर्त भी देखेंगे।

वरदा चतुर्थी पूजा का महत्व

वरदा चतुर्थी की पूजा को लेकर काफी मान्यता है। माना जाता है कि आज भगवान गणेश की पूजा करने से सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार वरदा चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:35 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक रहेगा। इस दौरान भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं। आज का दिन विशेष है और ऐसे में ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप फलदायी होगा।

सूर्योदय-सूर्यास्त का समय

सूर्योदय सुबह 05:28 बजे

सूर्यास्त शाम 07:08 बजे

चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

चंद्रोदय सुबह 08:43 बजे

चंद्रास्त रात 11:08 बजे

आज का पूरा पंचांग

तिथि चतुर्थी, सुबह 11:06 बजे तक

नक्षत्र आर्द्रा, सुबह 06:11 बजे तक

इसके बाद पुनर्वसु, अगले दिन सुबह 04:12 बजे तक

योग शूल, दोपहर 02:10 बजे तक

करण विष्टि, सुबह 11:06 बजे तक

वार बुधवार

बव रात 09:42 बजे तक

पक्ष शुक्ल पक्ष

जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

आज के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:05 बजे से 04:46 बजे तक

प्रातः संध्या सुबह 04:26 बजे से 05:28 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त दोपहर 02:34 बजे से 03:29 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त शाम 07:06 बजे से 07:27 बजे तक

सायाह्न संध्या शाम 07:08 बजे से रात 08:10 बजे तक

अमृत काल अगले दिन रात 02:00 बजे से 03:28 बजे तक

निशिता मुहूर्त रात 11:57 बजे से अगले दिन 12:38 बजे तक

रवि योग सुबह 05:28 बजे से 06:11 बजे तक

अगले दिन सुबह 04:12 बजे से 05:27 बजे तक

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आज के अशुभ मुहूर्त

राहुकाल दोपहर 12:18 बजे से 02:00 बजे तक

यमगण्ड सुबह 07:10 बजे से 08:53 बजे तक

गुलिक काल सुबह 10:35 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक

विडाल योग अगले दिन सुबह 04:12 बजे से 05:27 बजे तक

वर्ज्य शाम 05:12 बजे से 06:40 बजे तक

दुर्मुहूर्त सुबह 11:50 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक

बाण रज, सुबह 10:58 बजे तक

भद्रा सुबह 05:28 बजे से 11:06 बजे तक

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दिन का चौघड़िया मुहूर्त

लाभ - उन्नति सुबह 05:28 बजे से 07:10 बजे तक

अमृत - सर्वोत्तम सुबह 07:10 बजे से 08:53 बजे तक

काल - हानि सुबह 08:53 बजे से 10:35 बजे तक

शुभ - उत्तम सुबह 10:35 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक

रोग - अमंगल दोपहर 12:18 बजे से 02:00 बजे तक

उद्वेग - अशुभ दोपहर 02:00 बजे से 03:43 बजे तक

चर - सामान्य शाम 03:43 बजे से 05:25 बजे तक

लाभ - उन्नति शाम 05:25 बजे से 07:08 बजे तक

रात का चौघड़िया मुहूर्त

उद्वेग - अशुभ शाम 07:08 बजे से 08:25 बजे तक

शुभ - उत्तम रात 08:25 बजे से 09:43 बजे तक

अमृत - सर्वोत्तम रात 09:43 बजे से 11:00 बजे तक

चर - सामान्य रात 11:00 बजे से अगले दिन 12:18 बजे तक

रोग - अमंगल अगले दिन रात 12:18 बजे से 01:35 बजे तक

काल - हानि अगले दिन रात 01:35 बजे से 02:52 बजे तक

लाभ - उन्नति अगले दिन रात 02:52 बजे से 04:10 बजे तक

उद्वेग - अशुभ अगले दिन सुबह 04:10 बजे से 05:27 बजे तक

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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