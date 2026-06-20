Aaj Ka Panchang 20 June: आज ज्येष्ठ माह की षष्ठी तिथि, सिद्धि योग में करें शुभ काम
20 June Ka Panchang: आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है। इसी के साथ आज सिद्धि योग भी बन रहा है। जानें आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त के बारे में।
Aaj Ka Panchang 20 June 2026: 20 जून, शनिवार, शक संवत् : 30 ज्येष्ठ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 06 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083,इस्लाम: 04 मोहर्रम, 1448, विक्रमी संवत्: द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि अपराह्न 03.47 मिनट तक पश्चात सप्तमी तिथि, मघा नक्षत्र प्रातः 09.26 मिनट तक पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, वज्र योग दोपहर 12.49 मिनट तक पश्चात सिद्धि योग। चंद्रमा सिंह राशि में (दिन-रात) में। सूर्य उत्तरायण। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। अरण्य षष्ठी। विन्ध्यवासिनी पूजा।
आज ऐसे करें शनिदेव की पूजा
आज शनिवार है और आज का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। आज शाम को शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीया जलाएं। काले तिल अर्पित करें और श्रद्धा से शनिदेव को याद करें। इसके बाद आप ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान देने और अच्छे कर्म करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।
सिद्धि योग में करें ये उपाय
द्रिक पंचांग के अनुसार आज सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है। सिद्धि योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस योग में पूजा-पाठ, मंत्र जाप और नए काम की शुरुआत करने से खूब लाभ मिलता है। वहीं इस दौरान किए गए शुभ काम में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
सूर्योदय और चंद्रोदय
सूर्योदय: सुबह 5:24 बजे
सूर्यास्त: शाम 7:22 बजे
चंद्रोदय: सुबह 10:54 बजे
चंद्रास्त: रात 11:36 बजे
आज का पंचांग
तिथि: शुक्ल पक्ष षष्ठी, दोपहर 3:46 बजे तक
नक्षत्र: मघा, सुबह 9:25 बजे तक
योग: वज्र, दोपहर 12:48 बजे तक
करण: तैतिल, दोपहर 3:46 बजे तक
वार: शनिवार
पक्ष: शुक्ल पक्ष
शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज का शुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:03 बजे से 4:43 बजे तक
प्रातः संध्या: सुबह 4:23 बजे से 5:24 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 2:42 बजे से 3:38 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 7:20 बजे से 7:41 बजे तक
सायं संध्या: शाम 7:22 बजे से रात 8:22 बजे तक
अमृत काल: सुबह 7:06 बजे से 8:39 बजे तक
निशिता मुहूर्त: रात 12:03 बजे से 12:43 बजे तक (21 जून)
विशेष शुभ समय: रात 3:06 बजे से सुबह 4:42 बजे तक (21 जून)
रवि योग: सुबह 5:24 बजे से 9:25 बजे तक
आज का अशुभ समय
राहुकाल: सुबह 8:53 बजे से 10:38 बजे तक
यमगण्ड काल: दोपहर 2:07 बजे से 3:52 बजे तक
आडल योग: सुबह 9:25 बजे से अगले दिन सुबह 5:24 बजे तक
विडाल योग: सुबह 5:24 बजे से 9:25 बजे तक
गुलिक काल: सुबह 5:24 बजे से 7:08 बजे तक
दुर्मुहूर्त: सुबह 5:24 बजे से 6:19 बजे तक तथा 6:19 बजे से 7:15 बजे तक
वर्ज्य काल: शाम 5:27 बजे से 7:04 बजे तक
गण्डमूल: सुबह 5:24 बजे से 9:25 बजे तक
बाण (रज): शाम 6:37 बजे तक
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
काल (हानि): सुबह 5:24 बजे से 7:08 बजे तक
शुभ (उत्तम): सुबह 7:08 बजे से 8:53 बजे तक
रोग (अमंगल): सुबह 8:53 बजे से 10:38 बजे तक
उद्वेग (अशुभ): सुबह 10:38 बजे से दोपहर 12:23 बजे तक
चर (सामान्य): दोपहर 12:23 बजे से 2:07 बजे तक
लाभ (उन्नति): दोपहर 2:07 बजे से 3:52 बजे तक
अमृत (सर्वोत्तम): दोपहर 3:52 बजे से शाम 5:37 बजे तक
काल (हानि): शाम 5:37 बजे से 7:22 बजे तक
रात का चौघड़िया मुहूर्त
लाभ (उन्नति): शाम 7:22 बजे से रात 8:37 बजे तक
उद्वेग (अशुभ): रात 8:37 बजे से 9:52 बजे तक
शुभ (उत्तम): रात 9:52 बजे से 11:08 बजे तक
अमृत (सर्वोत्तम): रात 11:08 बजे से 12:23 बजे तक (21 जून)
चर (सामान्य): रात 12:23 बजे से 1:38 बजे तक (21 जून)
रोग (अमंगल): रात 1:38 बजे से 2:53 बजे तक (21 जून)
काल (हानि): रात 2:53 बजे से सुबह 4:09 बजे तक (21 जून)
लाभ (उन्नति): सुबह 4:09 बजे से 5:24 बजे तक (21 जून)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र