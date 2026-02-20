Aaj Ka Panchang 20 February 2026: आज बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें शुक्रवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 20 February 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 20 फरवरी 2026 यानी गुरुवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 20 फरवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 20 फरवरी, शुक्रवार, शक संवत् : 01 फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 09 फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 02 रमजान, 1447, विक्रमी संवत् : फाल्गुन शुक्ल तृतीया तिथि दोपहर 02.39 मिनट तक पश्चात चतुर्थी तिथि, गर करण। चंद्रमा मीन राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 01.50 मिनट से। शक फाल्गुन प्रारंभ। गंडमूल रात्रि 08.08 मिनट से। पंचक।
बन रहे हैं ये शुभ योग
आज यानी 20 फरवरी के दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, साध्य योग और शुभ योग बन रहे हैं। माना जाता है कि इस संयोग के दौरान जो भी मांगा जाए वो जरूर मिलता है। साथ ही आप जो भी काम करेंगे, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आज मां लक्ष्मी की पूजा होगी। नीचे जानें कि आज के लिए शुभ और अशुभ मुहूर्त कौन-कौन से हैं?
पंचांग
तिथि तृतीया - 02:38 पी एम तक
नक्षत्र उत्तर भाद्रपद - 08:07 पी एम तक
योग साध्य - 06:23 पी एम तक
करण गर - 02:38 पी एम तक
वणिज - 01:51 ए एम, फरवरी 21 तक
वार शुक्रवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:14 ए एम से 06:05 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:39 ए एम से 06:55 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:12 पी एम से 12:58 पी एम
विजय मुहूर्त 02:28 पी एम से 03:14 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:12 पी एम से 06:38 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:15 पी एम से 07:31 पी एम
अमृत काल 03:28 पी एम से 05:01 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 21 से 01:00 ए एम, फरवरी 21
सर्वार्थ सिद्धि योग 08:07 पी एम से 06:54 ए एम, फरवरी 21
अमृत सिद्धि योग 08:07 पी एम से 06:54 ए एम, फरवरी 21
रवि योग 08:07 पी एम से 06:54 ए एम, फरवरी 21
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 11:10 ए एम से 12:35 पी एम
यमगण्ड 03:25 पी एम से 04:50 पी एम
गुलिक काल 08:20 ए एम से 09:45 ए एम
विडाल योग 06:55 ए एम से 08:07 पी एम
गण्ड मूल 08:07 पी एम से 06:54 ए एम, फरवरी 21
दुर्मुहूर्त 09:11 ए एम से 09:56 ए एम, 12:58 पी एम से 01:43 पी एम
बाण रोग - 02:23 ए एम, फरवरी 21 से पूर्ण रात्रि तक
भद्रा 01:51 ए एम, फरवरी 21 से 06:54 ए एम, फरवरी 21
पञ्चक पूरे दिन
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 06:55 ए एम
सूर्यास्त 06:15 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 08:24 ए एम
चन्द्रास्त 09:12 पी एम
दिन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
चर - सामान्य 06:55 ए एम से 08:20 ए एम
लाभ - उन्नति 08:20 ए एम से 09:45 ए एम
अमृत - सर्वोत्तम 09:45 ए एम से 11:10 ए एमवार वेला
शुभ - उत्तम 12:35 पी एम से 02:00 पी एम
चर - सामान्य 04:50 पी एम से 06:15 पी एम
रात का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
लाभ - उन्नति 09:25 पी एम से 11:00 पी एमकाल रात्रि
शुभ - उत्तम 12:35 ए एम से 02:09 ए एम, फरवरी 21
अमृत - सर्वोत्तम 02:09 ए एम से 03:44 ए एम, फरवरी 21
चर - सामान्य 03:44 ए एम से 05:19 ए एम, फरवरी 21
