Aaj Ka Panchang 20 August : बुध प्रदोष व्रत आज, नोट करें ले पूजा का शुभ मुहूर्त और राहुकाल टाइम

Aaj Ka Panchang 20 August 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Wed, 20 Aug 2025 05:46 AM

Aaj Ka Panchang : 20 अगस्त, बुधवार, शक संवत्: 29 श्रावण (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 05,भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 25, सफर 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद कृष्ण द्वादशी दोपहर 01.59 मिनट तक, चंद्रमा मिथुन राशि में सायं 06.36 मिनट तक। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम। आज बुध प्रदोष व्रत है।

सूर्योदय- 05:53 ए एम

सूर्यास्त- 06:56 पी एम

चन्द्रोदय- 03:36 ए एम, अगस्त 21

चन्द्रास्त- 05:10 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त 04:25 ए एम से 05:09 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:47 ए एम से 05:53 ए एम

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 02:35 पी एम से 03:27 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:56 पी एम से 07:17 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:56 पी एम से 08:01 पी एम

अमृत काल 10:07 पी एम से 11:40 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, अगस्त 21 से 12:46 ए एम, अगस्त 21

आज के अशुभ मुहूर्त- राहुकाल 12:24 पी एम से 02:02 पी एम

यमगण्ड 07:31 ए एम से 09:09 ए एम

गुलिक काल 10:46 ए एम से 12:24 पी एम

विडाल योग 12:27 ए एम, अगस्त 21 से 05:53 ए एम, अगस्त 21

वर्ज्य 12:47 पी एम से 02:20 पी एम

दुर्मुहूर्त 11:58 ए एम से 12:50 पी एम