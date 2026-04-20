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Aaj Ka Panchang 20 April 2026: जानें सोमवार के सभी शुभ- अशुभ मुहूर्त, पढ़ें आज का पंचांग

Apr 20, 2026 06:14 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aaj Ka Panchang 20 April 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Aaj Ka Panchang 20 April 2026: जानें सोमवार के सभी शुभ- अशुभ मुहूर्त, पढ़ें आज का पंचांग

कुछ दिन धीरे-धीरे शुरू होते हैं, लेकिन आज का दिन शुरू से ही तैयार लगता है। सुबह से ही एक साफ आगे बढ़ने वाली ऊर्जा महसूस होगी। आप जल्दी फैसला लेने, कुछ नया शुरू करने या लंबे समय से टाल रहे काम को खत्म करने का मन बना सकते हैं। दिन खुला है, लेकिन बिखरा हुआ नहीं है। इसमें एक स्थिरता भी है, जो इसे बेकार नहीं जाने देती। इसलिए यह दिन सिर्फ चलने का नहीं, सही दिशा में चलने का है।

आगे पढ़ें आज का पंचांग

तिथि- आज की शुरुआत शुक्ल पक्ष की तृतीया से हो रही है और सुबह 7:27 बजे के बाद चतुर्थी लग जाएगी। तृतीया को आम तौर पर शुभ माना जाता है। यह नई शुरुआत और पहला कदम उठाने के लिए अच्छा समय होता है। चतुर्थी शुरू होने के बाद काम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी ज्यादा मेहनत और ध्यान की जरूरत होगी। इसलिए आज बेहतर रहेगा कि जो शुरू करें, उसे सही तरीके से आगे भी बढ़ाएं।

नक्षत्र- आज चंद्रमा पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र में रहेगा। रोहिणी नक्षत्र को बढ़ोतरी और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इस वजह से दिन में एक सुकून और संतुलन महसूस होगा। इस नक्षत्र में किया गया काम अच्छे से आगे बढ़ सकता है, अगर उसे सही तरीके से किया जाए।

योग- आज शाम 4:11 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा, इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। दिन का पहला हिस्सा अपने आप में अच्छा और सहयोग देने वाला रहेगा। बाद में काम थोड़ा और सलीके से करने की जरूरत महसूस होगी।

करण- सुबह 7:28 बजे तक गरज करण रहेगा, इसके बाद शाम 5:49 बजे तक वणिज करण रहेगा और फिर विष्टि करण शुरू होगा। वणिज करण खासकर उन कामों के लिए अच्छा माना जाता है, जहां सोच-समझकर फैसले लेने होते हैं। शाम के बाद नया काम शुरू करने से बेहतर है कि जो चल रहा है, उसे आगे बढ़ाया जाए।

सूर्योदय और सूर्यास्त- आज सूर्योदय सुबह 5:51 बजे और सूर्यास्त शाम 6:48 बजे होगा। दिन लंबा और काम के लिए अच्छा रहेगा।

ग्रहों की स्थिति- सूर्य मेष राशि में है और चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा। यह मिलकर दिन को ऊर्जा और स्थिरता दोनों देते हैं। आप काम करने के लिए तैयार महसूस करेंगे, लेकिन बिना जल्दबाजी के।

शुभ मुहूर्त- आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:46 तक है, जो किसी जरूरी काम या फैसले के लिए सबसे अच्छा समय माना जा रहा है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:21 तक और गोधूलि मुहूर्त शाम 6:48 से 7:10 तक रहेगा।

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अशुभ समय- राहुकाल सुबह 7:31 से 9:07 तक रहेगा। यमगंड 10:43 से 12:20 तक और गुलिक काल 1:56 से 3:32 तक रहेगा। इस दौरान नए काम शुरू करने से बचें।

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व्रत और त्योहार- आज का दिन कई जगहों पर अक्षय तृतीया के आसपास के समय से जुड़ा माना जाता है। इसके साथ ही वरद चतुर्थी, रोहिणी व्रत और मातंगी जयंती का भी महत्व है।

कुल मिलाकर दिन की शुरुआत करने के लिए अच्छा है, बस दिखावे से ज्यादा सच्चाई और सही तरीके से काम करने पर ध्यान दें।

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Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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