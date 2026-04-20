Aaj Ka Panchang 20 April 2026: जानें सोमवार के सभी शुभ- अशुभ मुहूर्त, पढ़ें आज का पंचांग

Aaj Ka Panchang 20 April 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

कुछ दिन धीरे-धीरे शुरू होते हैं, लेकिन आज का दिन शुरू से ही तैयार लगता है। सुबह से ही एक साफ आगे बढ़ने वाली ऊर्जा महसूस होगी। आप जल्दी फैसला लेने, कुछ नया शुरू करने या लंबे समय से टाल रहे काम को खत्म करने का मन बना सकते हैं। दिन खुला है, लेकिन बिखरा हुआ नहीं है। इसमें एक स्थिरता भी है, जो इसे बेकार नहीं जाने देती। इसलिए यह दिन सिर्फ चलने का नहीं, सही दिशा में चलने का है।

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तिथि- आज की शुरुआत शुक्ल पक्ष की तृतीया से हो रही है और सुबह 7:27 बजे के बाद चतुर्थी लग जाएगी। तृतीया को आम तौर पर शुभ माना जाता है। यह नई शुरुआत और पहला कदम उठाने के लिए अच्छा समय होता है। चतुर्थी शुरू होने के बाद काम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी ज्यादा मेहनत और ध्यान की जरूरत होगी। इसलिए आज बेहतर रहेगा कि जो शुरू करें, उसे सही तरीके से आगे भी बढ़ाएं।

नक्षत्र- आज चंद्रमा पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र में रहेगा। रोहिणी नक्षत्र को बढ़ोतरी और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इस वजह से दिन में एक सुकून और संतुलन महसूस होगा। इस नक्षत्र में किया गया काम अच्छे से आगे बढ़ सकता है, अगर उसे सही तरीके से किया जाए।

योग- आज शाम 4:11 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा, इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। दिन का पहला हिस्सा अपने आप में अच्छा और सहयोग देने वाला रहेगा। बाद में काम थोड़ा और सलीके से करने की जरूरत महसूस होगी।

करण- सुबह 7:28 बजे तक गरज करण रहेगा, इसके बाद शाम 5:49 बजे तक वणिज करण रहेगा और फिर विष्टि करण शुरू होगा। वणिज करण खासकर उन कामों के लिए अच्छा माना जाता है, जहां सोच-समझकर फैसले लेने होते हैं। शाम के बाद नया काम शुरू करने से बेहतर है कि जो चल रहा है, उसे आगे बढ़ाया जाए।

सूर्योदय और सूर्यास्त- आज सूर्योदय सुबह 5:51 बजे और सूर्यास्त शाम 6:48 बजे होगा। दिन लंबा और काम के लिए अच्छा रहेगा।

ग्रहों की स्थिति- सूर्य मेष राशि में है और चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा। यह मिलकर दिन को ऊर्जा और स्थिरता दोनों देते हैं। आप काम करने के लिए तैयार महसूस करेंगे, लेकिन बिना जल्दबाजी के।

शुभ मुहूर्त- आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:46 तक है, जो किसी जरूरी काम या फैसले के लिए सबसे अच्छा समय माना जा रहा है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:21 तक और गोधूलि मुहूर्त शाम 6:48 से 7:10 तक रहेगा।

अशुभ समय- राहुकाल सुबह 7:31 से 9:07 तक रहेगा। यमगंड 10:43 से 12:20 तक और गुलिक काल 1:56 से 3:32 तक रहेगा। इस दौरान नए काम शुरू करने से बचें।

व्रत और त्योहार- आज का दिन कई जगहों पर अक्षय तृतीया के आसपास के समय से जुड़ा माना जाता है। इसके साथ ही वरद चतुर्थी, रोहिणी व्रत और मातंगी जयंती का भी महत्व है।