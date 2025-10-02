Aaj Ka Panchang : दशहरा या विजयादशमी आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 2 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang : 02 अक्तूबर, गुरुवार, शक संवत्: 10, आश्विन सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 17, आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 09, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत: आश्विन शुक्ल दशमी सायं 07.11 मिनट तक, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 09.13 मिनट तक। सुकर्मा योग रात्रि 11.29 मिनट तक। चन्द्रमा मकर राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। विजयादशमी। शमी पूजन। महात्मा गांधी जयंती।
सूर्योदय 06:29 ए एम
सूर्यास्त 06:26 पी एम
चन्द्रोदय 03:08 पी एम
चन्द्रास्त 02:31 ए एम, अक्टूबर 03
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:53 ए एम से 05:41 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:17 ए एम से 06:29 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:04 पी एम से 12:51 पी एम
विजय मुहूर्त 02:27 पी एम से 03:15 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:26 पी एम से 06:50 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:26 पी एम से 07:38 पी एम
अमृत काल 11:01 पी एम से 12:38 ए एम, अक्टूबर 03
निशिता मुहूर्त 12:04 ए एम, अक्टूबर 03 से 12:52 ए एम, अक्टूबर 03
रवि योग पूरे दिन
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 01:57 पी एम से 03:27 पी एम
यमगण्ड 06:29 ए एम से 07:59 ए एम
गुलिक काल 09:28 ए एम से 10:58 ए एम
विडाल योग 06:29 ए एम से 10:52 ए एम
वर्ज्य 01:16 पी एम से 02:54 पी एम
दुर्मुहूर्त 10:28 ए एम से 11:16 ए एम
बाण चोर - 09:25 ए एम से पूर्ण रात्रि तक, 03:15 पी एम से 04:03 पी एम