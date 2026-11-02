आज का पंचांग ( 2 नवंबर): आज सोमवार को पूजा-पाठ के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें दिशाशूल
आज का पंचांग टुडे: हिंदू धर्म में आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और शिव जी की आराधना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
Today panchang 2 november: आज 2 नवंबर 2026, सोमवार को दोपहर 01.11 बजे तक कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। हिंदू धर्म में सोमवार के दिन का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान शिव की उपासना और कृपा पाने के लिए अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन शिवलिंग पर भगवान शिव की प्रिय चीजें जैसे धतूरा, चंदन, शहद, अक्षत और दूध आदि अर्पित करना भी लाभकारी माना जाता है। कई भक्त भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करते हैं। देखें आज पूजा-पाठ के शुभ मुहूर्त।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय: सुबह 6:32 बजे
सूर्यास्त: शाम 5:34 बजे
चंद्रास्त: दोपहर 1:26 बजे
चंद्रोदय- रात 12:00 बजे
आज का पंचांग:
02 नवंबर, सोमवार, शक संवत्: 11 कार्तिक (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 17 कार्तिक मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 21 जमादि उल्लावल, 1448, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 01.11 बजे तक पश्चात नवमी तिथि, शुभ योग दोपहर 12.07 बजे तक पश्चात शुक्ल योग, कौलव करण। चंद्रमा कर्क राशि में रात्रि 03.47 मिनट तक उपरांत सिंह राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। गंडमूल विचार।
आज के शुभ मुहूर्त:
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:42 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक।
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:50 बजे से सुबह 05:42 बजे तक।
अमृत काल: रात 01:34 बजे से अगले दिन सुबह 03:07 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:42 बजे से शाम 06:07 बजे तक।
आज के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
अमृत चौघड़िया: सुबह 06:34 बजे से सुबह 07:56 बजे तक
शुभ चौघड़िया: सुबह 09:19 बजे से सुबह 10:42 बजे तक
चर चौघड़िया: दोपहर 01:27 बजे से दोपहर 02:50 बजे तक
लाभ चौघड़िया: दोपहर 02:50 बजे से शाम 04:13 बजे तक
अमृत चौघड़िया: शाम 04:13 बजे से शाम 05:35 बजे तक
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल: सुबह 07:59 बजे से सुबह 09:21 बजे तक
यम गण्ड: सुबह 10:42 बजे से दोपहर 12:04 बजे तक
कुलिक: दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:47 बजे तक
दुर्मुहूर्त: दोपहर 12:26 बजे से दोपहर 01:09 बजे तक
वर्ज्यम्: शाम 04:54 बजे से शाम 06:27 बजे तक।
आज का दिशाशूल:
आज 2 नवंबर 2026 को दिशाशूल पूर्व दिशा है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, दिशाशूल की दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। अत्यंत जरूरी काम से यात्रा करनी पड़े तो कुछ ज्योतिषीय उपायों को अपनाना लाभकारी माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान